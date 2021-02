Adultos mayores de origen hispano recibirán en Carolina del Norte ayuda para vacunarse contra el Covid

La Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte (AMEXCAN) anunció una jornada de vacunación dirigida a los adultos mayores de origen hispano que viven en esa región de Estados Unidos (EEUU).

Según la organización sin fines de lucro, las personas de 65 años en adelante que necesiten ayuda para vacunarse pueden agendar la cita por medio de ellos.

‘No importa en que región de Carolina del Norte viva’, detalló el director de AMEXCAN, Juvencio Rocha, en una entrevista al medio Enlace Latino NC.

El apoyo a los adultos mayores de origen hispano es parte de las acciones enmarcadas en el Programa Unidos contra el Covid-19.

Dicho proyecto tiene como objetivo ayudar a los latino a sumarse a la jornada de vacunación y cuenta con el apoyo de Vidant Health y NC Latino Covid-19.

No es la primera organización que se suma a la colaboración para lograr vacunar a miles de latinos que se encuentran en EEUU y que por la falta del dominio del idioma se les imposibilita acceder a las plataformas de Internet.

“Para muchos es difícil manejar el sistema, así que preferimos hacerlo de manera personalizada”, señaló Rocha sobre su trabajo de mejorar el acceso a la inmunización de los ancianos de origen latino.

Para mayor información sobre las citas y otros datos puede llamar de lunes a viernes a los teléfonos 252-367-9708 252-329-0593 en un horario de 9:00 a.m a 5:00 p.m.

REQUISITOS:

El viernes, grupos que defienden a los hispanos exigieron en las transparencia en la vacunación en 29 estados de la nación norteamericana.

La exigencia de transparencia en la vacunación se intensificó luego que se pidieron datos de la inmunización a las personas de origen hispano en California, Arizona y Nevada. ‘Es inaceptable y exacerbará las existentes iniquidades de salud racial”, subrayó en un comunicado el Comité de Abogados de Derecho Civiles.

@AMEXCANNC @Vidant_Health Campaña de vacunación #UnidosContraElCovid19 pic.twitter.com/cM0I8RB99F

— Association of Mexicans in North Carolina, Inc (@AMEXCANNC) February 4, 2021