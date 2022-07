Adquirirá Logility al proveedor de optimización de redes Starboard Solutions

Con la tecnología de gemelos digitales Digital Twin de Starboard, los clientes de Logility podrán responder mejor a los escenarios hipotéticos y optimizar las redes de la cadena de suministro para superar las interrupciones e impulsar el crecimiento

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–Logility, Inc., empresa líder en innovación de la cadena de suministro que impulsa a las empresas sostenibles y resilientes, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir a Starboard Solutions Corp., una innovadora empresa de software para el diseño de redes de la cadena de suministro con sede en Traverse City, Michigan.

Starboard crea un gemelo digital interactivo de la red física de la cadena de suministro y utiliza tecnología de juegos para proporcionar una experiencia intuitiva en la que los usuarios pueden explorar fácilmente las respuestas a preguntas hipotéticas como “ ¿qué pasa si agrego otro punto de distribución?”, “ ¿qué pasa si consolido la producción en un sitio?”, “ ¿qué sucede si cambio mi combinación de suministros?” o “ ¿qué sucede si cambio la ruta a través de un puerto diferente?”

Starboard ofrece una solución única de visualización de la cadena de suministro que se puede optimizar para ubicaciones desconocidas, lo cual significa que los usuarios no tienen que asignar sus planes a una ubicación física. Al aplicar el amplio conjunto de costos de referencia de Starboard con las tarifas de carril y las estructuras de datos de tiempo de Logility, los usuarios tienen la capacidad de analizar rápidamente opciones en regiones para las que no tienen datos previos y ubicar la ubicación absolutamente mejor para futuras plantas, almacenes o ubicaciones 3PL. Su diseño intuitivo y facilidad de configuración hacen que la solución para el diseño de redes de Starboard se destaque. La solución está diseñada para uso continuo, lo cual elimina la necesidad de un proyecto de consultoría para modelar posibles resoluciones a interrupciones inesperadas de la cadena de suministro.

“ Ahora más que nunca, los líderes de la cadena de suministro necesitan soluciones que les ayuden a ver lo que no es evidente, planificar cambios plausibles y girar rápidamente para que sus negocios sigan avanzando. Al agregar a Starboard a la cartera de soluciones de Logility podemos ofrecer eso y más a nuestros clientes”, afirmó Allan Dow, presidente de Logility. “ Starboard les ofrece a los clientes de Logility la confianza necesaria para tomar las decisiones correctas de inversión multimillonaria en función de un perfil de sostenibilidad, riesgo, costo y servicio”.

La integración de las capacidades de Starboard en la plataforma de la cadena de suministro digital de Logility ofrecerá a los líderes de la cadena de suministro mejores resultados de planificación comercial integrada. Una vez disponible, los usuarios podrán:

Mejorar la mitigación de riesgos al medir y rastrear los envíos futuros de cada proveedor e identificar cualquier cuello de botella.

Adaptarse a escenarios con proveedores alternativos y buscar nuevos proveedores.

Comprender y reducir las emisiones con la primera plataforma de emisiones de Alcance 3 del mercado.

Determinar los costos totales al desembarcar, midiendo tarifas e impuestos en cada nodo.

Los usuarios podrán modelar una respuesta a las interrupciones y actualizar su plan operativo en minutos dentro de la plataforma de la cadena de suministro digital de Logility para implementar el nuevo paradigma operativo.

“ Lanzamos Starboard para crear una forma moderna y fácil que permita a los líderes de la cadena de suministro visualizar sus cadenas de suministro y tomar mejores decisiones”, dijo Steve Johanson, director ejecutivo de Starboard. “ Unir esfuerzos con una empresa líder comprobada en tecnología de planificación de la cadena de suministro como Logility es una extensión natural de ese objetivo. Nuestro enfoque compartido hacia la innovación y el servicio al cliente que ofrecemos tendrán sin duda un impacto positivo en nuestros clientes y en el mercado en general”.

Obtenga más información sobre la plataforma de la cadena de suministro digital de Logility®.

Acerca de Logility

Al acelerar la cadena de suministro sostenible digital, Logility ayuda a las empresas a aprovechar nuevas oportunidades, detectar y responder a las dinámicas cambiantes del mercado y administrar de manera más rentable sus complejos negocios globales. La plataforma de la cadena de suministro digital Logility® aprovecha una combinación innovadora de inteligencia artificial (IA) y análisis avanzados para automatizar la planificación, acelerar los tiempos de los ciclos, aumentar la precisión, mejorar el rendimiento operativo, romper los silos comerciales y proporcionar una mayor visibilidad. La plataforma basada en software como servicio (Software as a Service, SaaS) de Logility transforma la planificación de ventas y operaciones (Sales and Operations Planning, S&OP) y los procesos de planificación empresarial integrada (Integrated Business Planning, IBP); la planificación de la demanda, el inventario y el reabastecimiento; el abastecimiento global; la gestión de calidad y cumplimiento; la gestión del ciclo de vida de los productos; la optimización de suministros e inventarios; la planificación y programación de la fabricación; la planificación, surtido y asignación minorista de mercancías. Algunos de los clientes de Logility incluyen Big Lots, Husqvarna Group, Parker Hannifin, Sonoco Products y Red Wing Shoe Company. Logility es una subsidiaria de propiedad total de American Software, Inc. (NASDAQ: AMSWA). Para saber cómo Logility puede ayudarle a tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez, visite www.logility.com.

Acerca de Starboard

Starboard responde las preguntas sobre el diseño de la cadena de suministro con la velocidad y la lucidez que requieren los líderes de la cadena de suministro. La plataforma Navigator de Starboard combina una arquitectura moderna sin servidor con la tecnología de juegos, lo cual la convierte en la forma supersimple y superrápida de modelar las cadenas de suministro, hacer preguntas hipotéticas e iterar para lograr la mejor solución. Starboard proporciona servicios a empresas líderes en bienes de consumo, venta minorista, fabricación discreta, 3PL y consultoría de gestión en todo el mundo, lo cual la convierte en la plataforma para el diseño de la cadena de suministro de más rápido crecimiento y en la tecnología más actual disponible en el mercado.

Obtenga más información en www.starboardcorp.com o síganos en LinkedIn.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa incluye declaraciones a futuro que están sujetas a riesgos e incertidumbres considerables. Las siguientes referencias a la “Compañía” significan “Logility, Inc.”. Existe una serie de factores que podrían causar que los resultados o el rendimiento reales difieran materialmente de lo que se anticipa en las declaraciones hechas en este documento. Estos factores incluyen, entre otros, la continua incertidumbre económica mundial y de los EE. UU., así como el momento y el grado de recuperación empresarial; el patrón irregular de los ingresos de la Compañía; la dependencia de segmentos de mercado o clientes particulares; las presiones competitivas; la aceptación en el mercado de los productos y servicios de la Compañía; la complejidad tecnológica; los errores de software no detectados; la posible responsabilidad en que incurra el producto o las reclamaciones de garantía; los riesgos asociados con el desarrollo de nuevos productos; los desafíos y los riesgos asociados con la integración de líneas de productos, empresas y servicios adquiridos; la incertidumbre sobre la viabilidad y la eficacia de las alianzas estratégicas; la capacidad de American Software, Inc. para satisfacer de manera oportuna todos los requisitos de presentación de información de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), así como los requisitos de la Sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 y las normas y reglamentos adoptados en virtud de esa Sección; además de una serie de otros factores de riesgo que podrían afectar el futuro desempeño de la Compañía. Para obtener más detalles sobre los riesgos que la Compañía y American Software podrían experimentar, así como otra información, consulte el Formulario 10-K actual de American Software, Inc., y otros informes y documentos presentados posteriormente ante la SEC. Para obtener más información, comuníquese con: Kevin Liu, American Software, Inc., (626) 657-0013 o envíe un correo electrónico a kliu@amsoftware.com.

Logility® es una marca comercial registrada de Logility, Inc. Otros productos mencionados en este documento están registrados, son marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaciones y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios:



Marti Kirsch



Logility, Inc.



Mkirsch@logility.com

(404) 996 9745