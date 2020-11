‘Adóptalo, mi familia lo maltrata’, la nota que dejaron junto a un perro abandonado

México.- La historia de un perrito que fue abandonado con una nota en una banca se convirtió en tendencia este lunes por el contenido del escrito y su connotación emocional.

El perrito estaba acostado tranquilo en la banca, justo al costado de la nota que revelaba que era maltratado en el hogar donde estaba.

La fotografía del perrito en la banca con la carta al lado ha provocado conmoción, porque pareciera que fue un pequeño el que la escribió.

‘Por favor te pido que adoptes a este perrito y lo cuides muy bien… El dejar aquí a mi perrito me duele mucho pero tomé la decisión de dejarlo porque mis familiares lo maltrataban y siempre me dolía verlo en esas condiciones’, dice la nota.

La cuenta de Twitter de Mascotas Difunde compartió la imagen y pidió apoyo a las asociaciones de animales para rescatar al perrito.

‘Si lees esto y te tientas el corazón por favor adoptado y cuida muy de él y sino por favor deja la nota a su lugar para que otros lo lean y adopten”, escribió el dueño del animalito.

Ahora el perro, que según la nota se llama Max, está en busca de una familia que no lo maltrate y le dé que necesita.

🔴URGE RESGUARDO🔴 nos reportan perrito abandonado al sur de la ciudad. POR FAVOR, no podemos con otro caso 🙏🏼🙏🏼 enviamos ubicación en privado. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼😔😔 pic.twitter.com/0OZu8zi0Wf — Difusión de mascotas (@mascotasdifunde) November 22, 2020

En septiembre, la historia de Chester, el perro que conmovió a miles de personas en redes sociales, luego de que le tomaran una foto en la que el pobre animal sale con una nota que decía: “Hola me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de Covid-19 y no tengo a donde ir ¡No me ignores!”.

La dramática imagen se ha viralizó en las redes por su historia, su dueña era una vendedora ambulante del mercado de Andahuaylas ubicado en el distrito de Santa Anita en Perú y lamentablemente falleció a causa del nuevo coronavirus, Covid-19.