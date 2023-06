Adolescentes se instalaron con un cartel frente al negocio de su mamá: “Vengan a comprar”

Argentina.- La fotografía de dos adolescentes con un cartel frente al negocio de su mamá para que lleguen clientes a comprar ha cautivado a la opinión pública.

El gesto de los jovencitos se convirtió en tendencia, permitiendo que el negocio fuera conocido por varias personas.

Según un medio local, los menores se enteraron de que era viral cuando miraron que alguien publicó su fotografía. Inmediatamente, se lo dijo a la madre.

La progenitora contó que no podía creer que la imagen de su hijo con el cartel frente al negocio tenía cientos de reacciones y comentarios.

Varias de las personas que miraron la fotografía llegaron al lugar a consumir los productos.

“Como yo no tengo redes sociales, no sabía de qué me estaban hablando algunos clientes, hasta que mi hijo me mostró la foto que tenía miles de me gusta”, dijo la madre orgullosa de su hijo.

Aseguró que el posteo mostrando a sus hijos con el cartel frente al negocio les ayudó un montón, en relación con la publicidad gratuita.

Los medios destacaron que los adolescentes, al ver que las expectativas de ventas no fueron las deseadas, no dudó en buscar una estrategia.

Aunque al principio no fue efectiva la publicidad, días después varios clientes buscaban conocer al adolescente que no dudó en ayudar al emprendimiento de su progenitora.

“Yo me había ido a realizar unas compras. Ellos se quedaron atendiendo el negocio y fue ahí que tuvieron la idea”, confesó la madre.

Además, agradeció a la vecina por captar la imagen y subirla a sus redes. “Nos ayudó un montón, nos cargó de entusiasmo para el futuro”.