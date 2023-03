Adolescente será acusado por golpear brutalmente a su maestra por quitarle un Nintendo

Autoridades de los Estados Unidos (EEUU) han acusado al adolescente que golpeó brutalmente a su maestra por quitarle un Nintendo.

El caso ha generado indignación colectiva, porque el jovencito dejó inconsciente a la docente y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

Según informaron medios de Florida, el alumno de 17 años de edad fue detenido tras ser sorprendido golpeando a su maestra.

“Las cámaras de seguridad del colegio registraron el momento exacto que el adolescente golpea brutalmente a su maestra por quitarle el Nintendo que usaba en horas de clase”, se destacó.

En el video se ve como el jovencito sale corriendo detrás de la maestra para empujarla contra el suelo y patearla hasta dejarla inconsciente.

Uno de los alumnos se percató del hecho y corrió para ayudar a la docente, mientras gritaba pidiendo ayuda ante la furia de su compañero de clases.

High School Student eliminates his female teacher and Ground and Pounds her unconscious body after she took away his Nintendo Switch… pic.twitter.com/QbjpxZS3xP

