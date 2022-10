Adolescente se enoja con su familia y se esconde por dos años en la casa de su maestra

EEUU.- Una maestra enfrenta cargos luego que apoyó a un adolescente a esconderse en su casa de su familia después de sostener una discusión.

Investigaciones revelan que el joven les dijo a sus padres que iría a visitar un amigo, justo al hijo de la docente donde vivió por dos años sin que se enterará ni la policía.

El jovencito desapareció cuando tenía 15 años, su familia inmediatamente buscaron ayuda para encontrarlo.

La búsqueda fue en vano porque no se encontraron indicios de dónde podría a ver ido, dos años después se confirmó que estaba en casa de su maestra.

“Michael Ramírez de 17 años fue visto por última vez el 18 de mayo de 2020, sus padres fueron los encargados de reportarlo como desaparecido”, cita el informe policial.

Indicaron que al pasar el tiempo perdieron las esperanzas de volverlo a ver, pero hace unos días el caso dio un giro inesperado.

El joven después de dos años de estar lejos de su familia determinó volver como si nada había pasado, descubriendo el misterio que dejó su desaparición.

UPDATE… ❤️❤️❤️

Michael Ramirez, 15, (age at disappearance), missing since 05.18.2020, Sacramento/Rancho Cordova, California, HAS been found SAFE and back home!!

Thank you everyone for your shares and prayers…#MichaelRamirez #FoundSAFE #Sacramento #RanchoCordova #California pic.twitter.com/LMtcXYTc2R

— Mickey Van Deren (@LtGovMickey) March 14, 2022