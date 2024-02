Adolescente con cáncer renuncia a las quimioterapias para disfrutar los últimos días de su vida

La historia de José Armando, una adolescente de 14 años con cáncer, ha estremecido las redes sociales luego que le dijera a su madre renunciaba a las quimioterapias para disfrutar los últimos momentos de su vida.

El caso se registró en México y se viralizó después que su madre contó su experiencia en Facebook, asegurando que respetaría la decisión de su hijo.

Medios locales han destacado que el menor superó hace unos meses el cáncer, sometiéndose a más de 120 quimioterapias que lograron desaparecer el tumor que regresó más fuerte.

Ante la posibilidad de volver al tratamiento agresivo, el adolescente prefirió renunciar a las quimioterapias y disfrutar los últimos momentos de su vida con sus padres.

Según su madre, uno de los sueños de su hijo era celebrar su cumpleaños con una gran fiesta, la que fue posible gracias al apoyo de cientos de personas que se han unido a darle los mejores momentos al menor.

José Armando fue diagnosticado con cáncer cuando tenía 5 años de edad, logró superarlo después de su tratamiento. Fueron 120 quimios a las que se sometió, y las que no quiere volver a recibir.

“El tratamiento había surtido efecto hasta octubre del 2023 cuando el cáncer regresó y le advirtieron que el tratamiento de quimioterapias tendría que ser retomando, aunque ahora sería de una forma más agresiva”, relató su madre al explicar la decisión de su hijo de renunciar a las quimioterapias y disfrutar los últimos momentos.

El menor asegura que su decisión es clara y contundente, prefiere disfrutar la vida y no someterse nuevamente al tratamiento. “Me dijeron que si quería me podían poner más tratamiento, pero ya no quise porque es muy fuerte”.

Agregó que su mamá lo ha apoyado, aceptando su decisión y tratando de hacerlo feliz de todas las maneras posibles gracias a apoyo de personas de buen corazón.