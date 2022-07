Adolescente asesinó a sangre fría a sus padres y tres hermanitos al enterarse que era adoptado

EEUU.- Mason Wayne Sisk será condenado en los próximos días por el asesinato a sangre fría de sus padres y tres hermanos luego de enterarse que era adoptado.

El caso se registró en el 2019, cuando el adolescente tenía 14 años de edad y decidió liquidar a la familia que le dio refugio.

La historia de Wayne Sisk resurgió en las redes porque se han revelado nuevos detalles a pocos días que el joven, de ahora 16 años de edad, sea sentenciado por el atroz crimen.

Entre los datos que ya se conocía sobre el asesinato a sangre fría es que el joven usó un arma de fuego para matar a su familia adoptiva.

Según testimonios, el joven tenía frecuentes ataques de ira tras enterarse que era adoptado, y no era la primera vez que intentaba matar a sus padres.

“Tuvo problemas con su madre por robarle dos anillos de valor que luego vendió”, dijo uno de los amigos de las víctimas.

Además, se asegura que el adolescente antes de matar a sangre fría a sus padres y hermanos intentó envenenar a su madre adoptiva al colocarle mantequilla de maní en el café, sabiendo que era alérgica.

Sobre el ataque supuestamente porque era adoptado se informó que el arma que usó la hurtó de la casa de su abuela.

El adolescente le disparó a su madre Mary Sisk de 35 años, su padre John Sisk y sus tres hermanos de 6 años, 5 años y 6 meses de edad varios disparos en la cabeza.

La policía destacó que el joven al momento de la captura aseguró que era inocente. Además, se mencionó se mencionó que no ha presentado ningún remordimiento.

An Alabama teenager accused of killing his family attempted to poison his stepmother with peanut butter before the cold-blooded murder, prosecutors have said.

