Adidas es acusada de apropiación cultural por sus sandalias Oaxaca Slip-On

En medio de una nueva polémica internacional, México acusa a Adidas de apropiación cultural por el lanzamiento de las sandalias “Oaxaca Slip-On”, que presentan motivos tradicionales de pueblos indígenas oaxaqueños.

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Cultura, sostiene que la marca alemana utilizó los diseños textiles sin pedir autorización ni reconocer a las comunidades creadoras.

La polémica resurge en América Latina sobre el respeto a los derechos de los pueblos originarios y la explotación de sus conocimientos ancestrales en la industria de la moda.

Las sandalias de Adidas han sido comercializadas a nivel global y asociadas con Oaxaca, un estado reconocido por la diversidad y riqueza de su arte textil.

La polémica por los derechos de los pueblos originarios

La Secretaría de Cultura de México ha exigido a la empresa un reconocimiento explícito de la autoría colectiva y la compensación a los artesanos que inspiran estas piezas.

Para muchos observadores, casos como este exponen una tensión constante: grandes marcas internacionales se benefician económicamente de símbolos culturales sin que las comunidades reciban ganancias o reconocimiento proporcional.

No es la primera vez que una firma global enfrenta denuncias similares. Diversas organizaciones han solicitado mecanismos legales más claros para proteger el patrimonio cultural inmaterial.

Otros incidentes recientes, como la controversia por el uso de bordados mayas en la alta costura, muestran que la apropiación cultural sigue siendo un asunto sensible en la región.