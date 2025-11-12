Adelita Grijalva finalmente juramenta como congresista tras 50 días de espera

Después de 50 días de espera, la representante Adelita Grijalva fue finalmente juramentada este miércoles como miembro del Congreso de Estados Unidos, poniendo fin a un capítulo controvertido en la Cámara de Representantes que incluyó demandas y tensiones crecientes dentro del Capitolio por su asiento.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, había declarado que no juramentaría a la demócrata de Arizona mientras continuara el cierre gubernamental, hasta que la Cámara regresara a sesiones legislativas, lo que provocó la indignación del partido demócrata. La juramentación se llevó a cabo una vez que la Cámara se reunió nuevamente para votar un proyecto de ley aprobado por el Senado que reabría el gobierno.

Durante el retraso, Grijalva no pudo ofrecer servicios básicos a sus constituyentes ni abrir una oficina en su distrito del sur de Arizona. No contaba con teléfono de oficina, presupuesto ni acceso a los sistemas gubernamentales, dejando a los residentes de su amplio distrito sin representación activa en el Congreso.

Con su juramentación, Grijalva podrá finalmente caminar por el piso de la Cámara sin ser escoltada y participar plenamente como miembro del Congreso. Su incorporación también es clave, ya que se perfila como el 218º voto decisivo en un esfuerzo por obligar a la Cámara a votar la publicación de todos los archivos del caso de Jeffrey Epstein, un tema que ha generado divisiones incluso entre los republicanos.