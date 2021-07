Adagio Therapeutics se asocia con Biocon Biologics para ofrecer a los pacientes de la India y de determinados mercados emergentes un tratamiento con anticuerpos para la COVID-19, potente y ampliamente neutralizante

WALTHAM, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Adagio Therapeutics, Inc., una compañía biofarmacéutica en etapa clínica especializada en descubrir, desarrollar y comercializar soluciones con anticuerpos para enfermedades infecciosas con potencial pandémico, anunció hoy un acuerdo de asociación con Biocon Biologics Ltd., para combatir la actual crisis de COVID-19 en el sur de Asia. Biocon Biologics Ltd. es una empresa de biosimilares totalmente integrada y filial de Biocon Ltd., una biofarmacéutica internacional, (código BSE: 532523, NSE: BIOCON). Según los términos del acuerdo, Adagio entregará a Biocon los materiales y conocimientos para fabricar y comercializar un tratamiento de anticuerpos basado en ADG20 en India y ciertos mercados emergentes.

ADG20, el producto principal candidato de Adagio, está diseñado para ser un anticuerpo potente, de acción prolongada y ampliamente neutralizante para tratar y prevenir la COVID-19, como agente único o combinado. A diferencia de otras terapias con anticuerpos dirigidas específicamente al SARS-CoV-2, ADG20 ha demostrado su capacidad para neutralizar el SARS-CoV-2 en estudios no clínicos, en particular, con las variantes de interés, así como una amplia gama de otros virus similares al SARS. ADG20 se está evaluando actualmente en dos ensayos clínicos globales de fase 2/3 separados, el ensayo STAMP para evaluar ADG20 para tratar pacientes con COVID-19 que no han sido internados y el ensayo EVADE para evaluar ADG20 en la prevención de COVID-19.

“ Esta asociación subraya el compromiso de dos empresas, que han decidido unirse para colaborar en pos de mejorar la salud mundial”, comentó el doctor Tillman Gerngross, cofundador y director ejecutivo de Adagio. “ En Adagio, hemos dedicado mucho tiempo a diseñar una molécula altamente diferenciada en nuestra lucha global contra la COVID-19 y desde el principio, el parámetro para medir el éxito se centró en cuántas vidas podemos tocar. Esperamos que esta asociación tenga una clasificación muy alta en la escala de ‘vidas tocadas’, que fue el motor que impulsó la consecución de este acuerdo. Cabe destacar que las amplias capacidades de fabricación de Biocon permitirán producir a gran escala, haciendo que este fármaco que puede llegar a salvar muchas vidas esté ampliamente disponible para millones de personas que de otro modo no tendrían acceso a este tipo de terapia”.

“ Al comienzo del año, fuimos testigos de una de las peores tragedias humanas en la India y el sur de Asia como resultado de la COVID-19″, expresó Kiran Mazumdar-Shaw, presidente ejecutivo de Biocon. Y agregó: “ Como empresa, consideramos que la industria farmacéutica tiene la responsabilidad humanitaria de atender a los pacientes que lo necesitan. Habíamos analizado decenas de moléculas potenciales y, al revisar los datos de ADG20, estábamos convencidos de que se trataba de un anticuerpo diferenciado con el potencial de tratar no solo los virus y variantes actuales, sino también los futuros virus similares al SARS. Ha quedado claro que este virus tiene un potencial endémico y Adagio es el socio ideal para contribuir con los esfuerzos mundiales para tratar y prevenir la COVID-19. Nuestro objetivo es avanzar rápidamente para comercializar un anticuerpo que sea eficaz, seguro y, lo que es más importante, asequible para millones de personas que lo necesiten”.

En el marco de esta alianza, Biocon tendrá los derechos para fabricar y comercializar un tratamiento de anticuerpos en la India y en ciertos mercados emergentes según el proceso comercial desarrollado para ADG20. Como parte del acuerdo, Biocon tendrá acceso a los datos de los ensayos clínicos de ADG20 de fase 2/3 en curso de Adagio y acceso a su paquete de autorización de uso de emergencia anticipado, así como a las presentaciones reglamentarias, para avalar la aprobación o autorización de emergencia en India y otros mercados emergentes. No se han dado a conocer los detalles financieros del convenio.

Acerca de ADG20

ADG20, un anticuerpo monoclonal dirigido al SARS-CoV-2 y otros coronavirus relacionados, se está desarrollando para la prevención y el tratamiento de la COVID-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Este anticuerpo se ha diseñado para conseguir una gran potencia y una amplia neutralización contra el SARS-CoV-2 y otros sarbecovirus del clado 1, gracias a un epítopo muy conservado en el dominio de unión al receptor. ADG20 muestra una potente actividad de neutralización contra la cepa original del SARS-CoV-2, así como contra todas las variantes preocupantes conocidas. ADG20 tiene el potencial de impactar en la replicación viral y la enfermedad posterior a través de múltiples mecanismos de acción, incluido el bloqueo directo de la entrada del virus en la célula huésped (neutralización) y la eliminación de las células huésped infectadas a través de la actividad de efectores inmunitarios innatos mediada por el fragmento Fc. ADG20 se formula en altas concentraciones, lo que permite su administración intramuscular tanto para la prevención como para el tratamiento de la COVID-19, y se ha diseñado para que tenga una semivida larga, lo que permite una protección inmediata y duradera. Adagio trabaja para impulsar ADG20 a través de múltiples ensayos clínicos a nivel mundial.

Acerca de Adagio Therapeutics

Adagio es una empresa biofarmacéutica de etapa clínica que se especializa en descubrir, desarrollar y comercializar soluciones a partir de anticuerpos para tratar enfermedades infecciosas con potencial de convertirse en pandémicas. La cartera de anticuerpos de la empresa se ha optimizado con las capacidades de ingeniería de anticuerpos de Adimab, líderes en el sector, y está diseñada para ofrecer a los pacientes y a los médicos una combinación inigualable de potencia, amplitud, protección duradera (mediante la extensión de la semivida), fabricación y asequibilidad. La cartera de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 de Adagio incluye varios anticuerpos ampliamente neutralizantes que no compiten entre sí, con distintos epítopos de unión, liderados por ADG20. Adagio ha asegurado la capacidad de producción de ADG20 con otros fabricantes por contrato hasta la finalización de los ensayos clínicos y, si las autoridades reguladoras lo aprueban, hasta el lanzamiento comercial inicial. Para más información, visite www.adagiotx.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Adagio:

Contacto para la prensa:

Dan Budwick, 1AB



Dan@1abmedia.com

Contacto para los inversores:

Monique Allaire, THRUST Strategic Communications



monique@thrustsc.com