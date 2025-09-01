Acusan a Rusia de interferir el GPS del avión de la presidenta de la Comisión Europea 

La reciente acusación de Bulgaria contra Rusia por presunta interferencia en el GPS del avión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha encendido las alertas sobre la seguridad aérea en Europa.

Según el gobierno búlgaro, el incidente ocurrió durante un vuelo oficial en la región del Mar Negro, un área de constante disputa geopolítica.

El incidente, reportado el 1 de septiembre de 2025, ha causado preocupación tanto en Bruselas como entre los países miembros de la OTAN.

El ministro de Defensa de Bulgaria aseguró que la manipulación de la señal GPS puso en riesgo la navegación y la seguridad del vuelo, lo que ya ha sido comunicado a las autoridades europeas en busca de una respuesta conjunta.

"Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia. Esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de aumentar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania", se informó.

Implicaciones para la seguridad aérea en Europa

Esta situación resalta el contexto tenso actual entre Europa y Rusia, marcado por recientes episodios de ciberataques e incidentes aéreos.

Expertos en seguridad aérea opinan que la interferencia deliberada en sistemas de navegación (GPS) puede afectar operaciones civiles y militares en zonas estratégicas.

Las autoridades de la Unión Europea están evaluando medidas para mitigar este tipo de riesgos y fortalecer la cooperación con la OTAN en materia de protección aérea.

La acusación de Bulgaria reaviva discusiones previas sobre la soberanía aérea, como se vio anteriormente en casos similares reportados por países bálticos y escandinavos.

Además, plantea preguntas sobre la capacidad de defensa de los sistemas de navegación espaciales europeos frente a amenazas externas.