Acusan a LeBron James de consumir drogas para mejorar su rendimiento

La estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James fue acusado de consumir drogas para mejorar su rendimiento durante los partidos.

Según el ex peleador de la UFC, Chael Sonnen acusó a la estrella de consumir Eritropoyetina, mejor conocida como EPO.

“Tenemos el mismos tipo de drogas, sé lo que está tomando él exactamente”, dijo el expeleador sobre la sustancia que estaría usando el jugador.

Según se explicó, el EPO permite que el deportista aumente su concentración de glóbulos rojos y los músculos reciben más oxígeno a partir de la misma cantidad de sangre, mejorando su rendimiento.

Sonnen destacó que aunque algunos jugadores no le tomen importancia al consumo de drogas de LeBron James, saben que sí hace la diferencia al momento de resistir en un juego.

“El que sabe lo que hacen estos mejoradores de rendimiento, sabrías que importa. La EPO importa, es la razón por que LeBron la toma. La EPO incrementa tus glóbulos rojos, lo que te da más resistencia para jugar todo el partido”, dijo el ex peleador de la UFC.

La sustancia habitualmente es usada en pacientes con anemias graves que pueden ser causadas por insuficiencias renales.

Actualmente, el jugador se mantiene fuera de la actividad por una lesión de tendón en el pide derecho. Esta el momento, no se ha pronunciado sobre las declaraciones.

