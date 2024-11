Acusan a Karol G de sexualizar a menores de edad con su nuevo tema "+57"

La cantante Karol G está en el "ojo del huracán" luego que sus seguidores cuestionarán la letra de su nuevo tema musical "+57" por sexualizar a menores de edad.

El lanzamiento del tema ha generado tanta polémica que la cantante tuvo que salir a disculparse y explicar que las personas habían descontextualizado su letra.

La controversial canción habla de una mujer que tiene novio y que por consejos de su amiga salió de fiesta engañando a su pareja, quien cree que está dormida.

"Una mamacita desde los fourteen. Entra a la disco y se le siente el kiMami, estos shots yo me los doy por ti. Eso, allá atrá' está gigante, delicaíto, cógelo, que aguante. Mamacita desde los fourteen", dice la parte que dejó miles de críticas al nuevo tema musical de Karol G.

Aunque la cantante asegura que se trata de una desinformación, sus fanáticos han señalado que la artista ha caído en el juego de la industria al sexualizar a menores de edad.

"Parece inocente, esos ojitos mienten. Y al gatito lo tiene, depende, chupando bombón, mamacita esa grilla (ey). En la disco nunca está en la silla (no)", agrega otra parte que ha sido cuestionada por sexualizar a niñas.

Entre los comentarios en contra del nuevo tema de Karol G se menciona que es una lástima que no utilicen su fama para asuntos positivos. "¡Qué lástima que no sepan todo lo que pueden influir y no lo utilicen para construir una generación mejor!".

La artista publicó un mensaje en sus redes sociales, asegurando que la letra se sacó de contexto. "En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender".