Acusan a Burger King de engañar a los clientes respecto al tamaño real de sus hamburguesas

La cadena de comida rápida, Burger King, se enfrenta a una demanda que lo acusa de tergiversar el tamaño real de su icónica hamburguesa Whopper en los menús.

La sentencia del juez de distrito Roy Altman, en Miami, Estados Unidos, puso en relieve los argumentos de la demanda colectiva que alega que la hamburguesa Whopper aparenta ser un 35% más grande en el menú de lo que realmente se sirve a los clientes.

Esta disparidad entre la presentación visual y la realidad de la porción ha llevado a los demandantes a argumentar que se trata de una infracción contractual.

En respuesta a las acusaciones, Burger King declaró a la BBC que las afirmaciones de los demandantes no tienen fundamento. Sin embargo, el juez Altman ha determinado que será el jurado quien decida el veredicto basado en la percepción de “personas razonables” en este asunto. Además, permitió que los demandantes presentaran cargos por negligencia y enriquecimiento injusto, ampliando el alcance de la disputa legal.

Aunque el juez desestimó las demandas relacionadas con anuncios de televisión e internet, al no encontrar ningún compromiso explícito en los que Burger King prometiera un tamaño específico de hamburguesa o peso que luego no cumplió, sin embargo, la cuestión central de si la representación visual en los menús fue engañosa aún persiste.

Burger King, en su sitio web, describe al Whopper como “la hamburguesa por excelencia”, enfatizando la carne de vacuno auténtica y otros ingredientes que lo componen.

No obstante, la cadena ha sostenido en el pasado que no está obligada a servir hamburguesas idénticas a las mostradas en las imágenes publicitarias, argumentando que no existen diferencias sustanciales entre los productos utilizados con fines publicitarios y los servidos en sus establecimientos.

Un portavoz de Burger King declaró en un comunicado posterior a la sentencia: “Las hamburguesas de ternera a la parrilla que aparecen en nuestra publicidad son las mismas que se utilizan en los millones de sándwiches Whopper que servimos a nuestros clientes en todo el país”.

Este caso no es aislado en la industria de la comida rápida. Recientemente, la cadena Taco Bell enfrentó una demanda en Nueva York que alegaba que sus pizzas y wraps contenían la mitad del relleno anunciado. Asimismo, en la misma ciudad el año anterior, se presentó una demanda colectiva contra McDonald’s y Wendy’s, acusándolas de prácticas comerciales desleales y engañosas al mostrar hamburguesas considerablemente más grandes en la promoción que en la realidad.