Acusan a Biden de recibir sobornos a cambio de decisiones políticas

Representantes republicanos se han sustentado en un documento de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para acusar al presidente Joe Biden de recibir sobornos a cambio de decisiones políticas.

James Comer y Chuck Grassley, son los dos congresistas que hicieron público el comunicado del FBI en el que afirman que se tiene suficientes pruebas para demostrar que Joe Biden presuntamente recibió dinero de un ciudadano extranjero a cambio de tomar decisiones políticas.

Los señalamientos de recibir sobornos datan de hace unos años, cuando Biden fungió como vicepresidente de Estados Unidos.

La supuesta investigación en contra del gobernante estadounidense la realizó el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

El documento detalla que se recibieron denuncias no clasificadas, legalmente protegidas y altamente creíbles. “Sobre la base de esas revelaciones, ha llegado a nuestro conocimiento que el Departamento de Justicia y a Oficial Federal poseen un formulario no clasificado FD-1023 que describe un presunto esquema criminal que involucra al entonces vicepresidente Biden y a un ciudadano extranjero”.

El documento sobre las investigaciones y supuestas pruebas en contra de Biden por recibir sobornos se da en relación con el intercambio de dinero por decisiones políticas.

“Se ha alegado que el documento incluye una descripción precisa de cómo se empleó en presunto esquema criminal, así como su propósito”, menciona el comunicado.

Los congresistas han asegurado que buscarán la verdad porque el pueblo estadounidense merece conocer sí Biden vendió a los EEUU para sus intereses personales.

La Casa Blanca criticó la investigación y calificó el documento como un esfuerzo para difamar a la administración con acusaciones que no se respaldan con hechos.

“Desde hace cinco años, los republicanos en el Congreso han estado lanzando ataques infundados, no probados y políticamente motivados contra el presidente y su familia sin ofrecer evidencia de sus afirmaciones o evidencia de decisiones influenciadas por otra cosa que no sean los intereses de Estados Unidos”, dijo Ian Sams, portavoz de la Casa Blanca.

🚨🚨🚨

Info provided by a whistleblower raises concerns that then-VP Biden allegedly engaged in a bribery scheme with a foreign national. The American people need to know if President Biden sold out the U.S. to make money for himself.@ChuckGrassley & I will seek the truth.👇 https://t.co/OgVfnSF3ze

— Rep. James Comer (@RepJamesComer) May 3, 2023