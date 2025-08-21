El acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina sorprende por su cifra

El acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha causado asombro en el mundo del espectáculo y el deporte. Según la información publicada recientemente, el contrato contempla una manutención de 100.000 euros mensuales para la modelo y empresaria en caso de divorcio con el delantero portugués.

Este tipo de acuerdos no es extraño entre celebridades, pero la cifra estipulada ha llamado la atención incluso entre sus seguidores. El convenio garantiza que, aún en caso de ruptura, Georgina Rodríguez mantendría su nivel de vida, preservando además los intereses comunes y el bienestar de sus hijos.

La noticia se dio a conocer a través de fuentes cercanas a la pareja y rápidamente fue replicada por varios medios internacionales. El contrato incluiría, además del pago mensual, el derecho de Georgina a seguir usando la casa familiar en Madrid.

Hasta el momento, ni Cristiano Ronaldo ni Georgina han hecho declaraciones públicas sobre el acuerdo.A lo largo de su relación, la pareja ha compartido lujos y responsabilidades, consolidando una familia numerosa y activa en las redes sociales. La cantidad acordada supera ampliamente la media en casos similares, resaltando el compromiso económico del astro del fútbol mundial.