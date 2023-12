Actriz de “The Big Bang Theory” revela que padece cáncer de pulmón

La actriz Kate Micucci, de la serie ‘The Big Bang Theory’, reveló que padece de cáncer de pulmón sin haber probado en su vida un tan solo cigarrillo.

Kate Micucci dijo a sus seguidores que se someterá a una cirugía para extirpar un tumor maligno que le fue detectado en el pulmón, algo que para ella fue extraño.

La actriz confesó que el diagnóstico le tomó por sorpresa, ya que nunca ha fumado un tan solo cigarrillo en sus 43 años de vida.

“No he fumado un cigarrillo en mi vida”, dijo la actriz de 43 años de edad al confirmar que tiene cáncer de pulmón y que para evitar que se siga extendiendo debe someterse a una operación.

La actriz de “The Big Bang Theory” es conocida en el mundo de la farándula por su icónico papel en la exitosa serie, interpretando a “Lucy”.

En sus redes sociales, detalló que sometió a una operación tras el “terrible diagnóstico” que afortunadamente fue hecho a “tiempo” por los especialistas”.

“Fue toda una sorpresa; pero supongo que aun así te puede pasar”, enfatizó al hablar sobre otras causas que provocan el cáncer de pulmón.

Micucci contó a sus seguidores que se recupera satisfactoriamente de la operación, esperando que el cáncer desaparezca por completo.

La confesión de la actriz de “The Big Bang Theory” se suma a las declaraciones de Shannen Doherty, quien confirmó que el cáncer de mama que sufre está en etapa cuatro y que ya le llegó a los huesos; lo que pone en peligro su vida.

“No he terminado con la vida. No he terminado con amar. No he terminado con la creación. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor… Simplemente no… no he terminado”, dijo tras dar la noticia que ha provocado tristeza en sus seguidores.