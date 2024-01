Actriz de origen hondureño es nominada en los Premios Oscar 2024

La actriz América Ferrera, de origen hondureño, ha sido nominada en los Premios Oscar 2024 por su actuación en la película Barbie.

El nombre de Ferrera se reveló el martes, luego que los organizadores dieran a conocer las nominaciones; generando polémica por la exclusión de Margot Robbie en la categoría de “Mejor Actriz”.

“América Ferrera ha sido nominada a los premios Oscar 2024 en la categoría “Mejor Actriz de Reparto””, detalla la institución en su página oficial.

La actriz de origen hondureño interpretó el personaje de “Gloria”, una ejecutiva de Mattel, que además es la única humana con papel protagónico en la cinta.

No es la primera vez que Ferrera destaca en las premiaciones de cine a nivel internacional. El nombre de esta hondureña ha puesto al nombre de su país en alto en otras ocasiones.

El protagónico que alzó a la fama a la actriz fue en la serie “Betty la fea“. Su actuación la hizo merecedora de diversos reconocimientos, como un Globo de Oro, un Emmy y un SAG Award, consolidándose como una destacada figura en la industria del entretenimiento.

La actriz de origen hondureño a participando en proyectos cinematográficos como “The Sisterhood of the Traveling Pants”, “Real Women Have Curves” y recientemente en “Barbie”.

Además, ha incursionado en el doblaje, dando voz al personaje Astrid en la exitosa serie de animación “How to Train Your Dragon”.