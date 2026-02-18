Actor de The Big Bang Theory usa su fortuna para pagar cuentas médicas en secreto

El actor Kunal Nayyar, reconocido por interpretar a Raj Koothrappali en la serie The Big Bang Theory, ha llamado la atención por utilizar parte de su fortuna para ayudar de forma directa y anónima a familias que enfrentan dificultades médicas. El artista, de 44 años, alcanzó gran éxito durante la emisión del programa entre 2007 y 2019, llegando a percibir cerca de un millón de dólares por episodio y consolidándose como uno de los actores mejor pagados de la televisión, según la revista Forbes.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas en una entrevista al medio británico The i Paper, Nayyar explicó que su estabilidad económica le ha permitido contribuir a diversas causas sociales junto a su esposa, Neha Kapur. Entre estas acciones destacan el financiamiento de becas educativas y el apoyo a organizaciones dedicadas al bienestar animal. Sin embargo, el actor también reveló que acostumbra revisar campañas en la plataforma GoFundMe para cubrir gastos médicos de familias desconocidas, sin revelar su identidad.

La información se viralizó recientemente en la red social X, tras una publicación del portal de entretenimiento Pubity, que destacó el carácter anónimo de sus donaciones. La noticia generó diversas reacciones entre los usuarios: mientras algunos cuestionaron que el gesto se hiciera público, otros defendieron su iniciativa y resaltaron el impacto positivo de sus acciones.

Actualmente, Nayyar cuenta con una fortuna estimada en 45 millones de dólares y ha reiterado que considera su éxito económico como una oportunidad para ayudar a otras personas, destacando que contribuir al bienestar de otros representa una de las mayores satisfacciones de su vida.