Actor de “Hannibal”: la mejor actuación que ha visto en mi vida fue la de Bryan Cranston

El reconocido actor de “Hannibal”, Anthony Hopkins, no dudó en expresar su admiración a Bryan Cranston por su actuación en “Breaking Bad”.

Por medio de una carta, Hopkins le dijo a Cranston que es la mejor actuación que ha visto jamás.

Rápidamente, la noticia de la felicitación y reconocimiento llegó a los medios de comunicación, desatando una ola de comentarios.

El equipo de prensa del actor de “Hannibal” tuvo que confirmar a la prensa la autenticidad de la carta, dando la exclusiva al medio TheWrap.

Según la carta, el actor miró una maratón de “Breaking Bad” y que quedó impresionado no solo por el trabajo de Cranston, sino por el de todo el elenco.

Anthony le pidió a su colega que le transmitiera sus saludos a sus compañeros de “Breaking Cranston”.

“Ese tipo de trabajo, arte es rato, y cuando, de vez en cuando, ocurre, como en esta obre épica, restaura la confianza”, cita la carta de “Hannibal”.

Destacó que todo el electo, son “los mejores actores que he visto en mi vida. Eso puede parecer un buen pulmón lleno de humo. Pero no lo es. Es casi medianoche aquí en Malibú y me sentí obligado a escribir este correo electrónico”.

La carta de “Hannibal” circuló en los medios:

Estimado señor Cranston. Quería escribirle este correo electrónico, así que me comunico con usted a través de Jeremy Barber. Supongo que ambos estamos representados por UTA. Gran agencia. Acabo de terminar una maratón de ver “Breaking Bad”, desde el episodio uno de la primera temporada, hasta los últimos ocho episodios de la sexta temporada. (Descargué la última temporada en AMAZON) Un total de dos semanas de visualización (adictiva). Nunca había visto algo así. ¡Brillante! Tu actuación como Walter White fue la mejor actuación que he visto jamás. Sé que hay mucho humo que sopla y toros repugnantes en este negocio, y en cierto modo he perdido la fe en cualquier cosa. Pero este trabajo tuyo Es espectacular, absolutamente impresionante. Lo extraordinario es el poder absoluto de todos en toda la producción. ¿Qué era? ¿Cinco o seis años de preparación? Cómo los productores (tú eres uno de ellos), los escritores, directores, directores de fotografía…. Cada departamento (casting, etc.) logró mantener la disciplina y el control desde el principio hasta el final. Es (esa palabra tan usada) increíble.

De lo que empezó como una comedia negra, descendió a un laberinto de sangre, destrucción e infierno. Fue como una gran tragedia jacobea, shakesperiana o griega.

Si alguna vez tienes la oportunidad de… ¿Podrías transmitir mi admiración a todos? Anna Gunn, Dean Norris , Aaron Paul , Betsy Brandt, RJ Mitte, Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Steven Michael Quezada… todos… todos dieron clases magistrales de interpretación. … La lista es interminable.

Gracias. Ese tipo de trabajo/arte es raro, y cuando, de vez en cuando, ocurre, como en esta obra épica, restaura la confianza.