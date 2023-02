Activistas feministas argentinas abusaron sexualmente y mataron a golpes a un niño de 5 años

Argentina.- El caso de Lucio Dupuy, un pequeño de años de edad asesinado a golpes y abusado sexualmente por dos activistas feministas, ha puesto en debate que la violencia no tiene género.

Las mujeres, una de ellas su madre, eran miembros del movimiento feminista en Argentina, defensoras del aborto e integrantes de la comunidad LGTB.

El caso del pequeño Lucio es visto como una alerta de que no siempre por ser la madre del menor debe tener la custodio y que un pequeño puede estar en peligro aun con la progenitora.

El crimen de Lucio, quien fue violado con juguetes sexuales y golpeado recurrentemente por las activistas feministas, se registró en hace un año.

La madre obtuvo la custodia del pequeño tras denunciar falsamente a su pareja y valiéndose de su posición de ser mujer, aseguran los dolientes.

Testigos han revelado que el pequeño sufrió por más de dos años los abusos, fue intervenido cinco veces en un hospital, mientras su padre luchaba constantemente por la custodia, que se le negaba por ser hombre.

“Magdalena Espósito y su pareja Abigail Páez fueron acusadas por homicidio, ambas mataron a golpes al menor de 5 años de edad por el hecho de ser hombre”, denunciaron los familiares.

Los parientes de Lucio aseguran que la jueza a pesar de las denuncias y peticiones hizo caso omiso y nunca investigó si el menor estaba en buenas manos con las activistas feministas.

Además, de culpar a la jueza como la actora intelectual responsabilizan a los maestros y al personal médico que intervino al menor en cinco ocasiones por fracturas y nunca solicitó una investigación.

Los familiares también han culpado al gobierno por promover un movimiento a favor de las mujeres que ha sembrado el odio en contra de los hombres, reflejado en el maltrato que las dos mujeres le dieron al menor por el hecho de ser varón.

El padre del menor, quien exigía que su hijo viajara con él a otro estado, convocó a una protesta el próximo dos de febrero para exigir cadena perpetua.

“Aquí hay tres asesinas. Dos son las que mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran”.

El caso ha tomado tante relevancia, no solo por tratarse de dos activistas feministas, si no también por la defensa que ha presentado una empleada gubernamental Paula Litvachky, presentando una reforma que permita a las madres que no pudieron abortar matar a sus hijos.