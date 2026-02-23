Activistas exhiben imagen del príncipe Andrés en el Museo del Louvre como protesta simbólica

Un grupo de activistas británicos realizó una intervención este domingo en el Museo del Louvre, donde colocaron temporalmente una fotografía del príncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, tras su reciente interrogatorio policial.
La acción fue organizada por el colectivo Everyone Hates Elon, que colgó la imagen —captada por un fotógrafo de Reuters— junto a un cartel con la frase “ahora suda - 2026”. La fotografía permaneció expuesta durante unos minutos antes de ser retirada por el personal del museo.
La protesta hace referencia al interrogatorio al que fue sometido el príncipe durante aproximadamente once horas, en el marco de una investigación relacionada con presuntas filtraciones de documentos confidenciales del gobierno británico. Las autoridades continúan con el proceso, mientras el miembro de la familia real permanece en libertad bajo investigación.
El caso también ha reavivado la atención sobre su vínculo pasado con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales. Por el momento, no se han anunciado cargos formales, y se espera que las autoridades determinen los próximos pasos conforme avance la investigación.
