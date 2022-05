Activista gay exige que su identificación incluya que es travesti, rechazando el término no binario

Argentina.- La activista LGTBI Marlene Wayar ha generado polémica al exigir que en su tarjeta de identidad se incluya que es travesti, rechazando el término no binario, una conquista reconocida por el gobierno de Alberto Fernández.

“Yo quiero que mi DNI diga Marlene Wayar, travesti”, dijo la defensora de los derechos de la comunidad gay en Argentina, donde sus derechos y garantías han avanzado considerablemente.

La petición de Wayar no ha sido de todo positiva, ya que muchos piensan que Argentina es una de las naciones donde los derechos de la comunidad LGTB son respetados y su petición no sería del todo válida.

Aunque falta camino por recorrer, la petición de Marlene de no reconocer el término binario no es aceptada por activistas que han reconocido como una conquista la nueva identidad con el género X en Argentina.

“No voy a exigirle menos al Estado. Y si no va a ser en mis términos, no lo necesito. Por eso yo no he hecho mi cambio de DNI”, dijo sobre su petición, la cual se enfoca en que en su identidad salga el término trasvesti.

Sobre el género X indicó que puede ser una letra muy bien intencionada por parte del gobierno de Fernández, pero que no resuelve el tema de identidad género y sus derechos.

“Si no rompe el binarismo y no hace que se modifiquen todas las instituciones y la forma en que el Estado lee a las personas en esa diversidad, no estamos haciendo mucho”, agregó la activista.

Marlene Wayar, es conocida por su diccionario Furia Travesti; el cual busca revelar el sentir y pensar de la comunidad.

“Siguen habiendo discursos odiantes que ocasionan que sigan sucediendo los travesticidios, que siga existiendo la impunidad de las fuerzas policiales”, dijo Wayar.