Activan protocolo antisuicidio mientras Dani Alves es condenado a cuatro años de cárcel

El futbolista Dani Alves fue condenado este jueves a cuatro años y medio de prisión tras ser encontrado culpable por violación en contra de una joven en un club en Barcelona, España.

La condena se da a un año de su captura, luego que la joven decidiera denunciarlo ante la policía española y presentar cargos por agresión sexual.

Según el fallo del juez, el jugador deberá pasar cuatro años y medio en prisión, y además pagar una indemnización de 150 mil dólares a la víctima.

Desde que inició el juicio, Alves cambió de testimonio tres veces; la primera negando la relación, la segunda diciendo que sí la conocía y la tercera argumentando que la relación sexual fue consentida.

Autoridades carcelarias se vieron obligadas, un día antes de la sentencia, a activar el protocolo anti suicidio por la actitud depresiva del jugador.

“Se han activado el protocolo antisuicidio ante el temor de que el exjugador pueda intentar hacerse daño”, se informó sobre las medidas tomadas para evitar que Alves se quite la vida tras ser condenado.

El compañero de celda manifestó que el jugador se encuentra deprimido y cabizbajo, alertando a las autoridades.

Se esperaba que la condena en contra de Alves fuera mayor, la parte acusadora y la Fiscalía pedían 12 años de prisión, condena que se redujo a cuatro años y medio más el pago de una multa de 150 mil dólares.

Durante el juicio, el deportista, quien perdió su carrera por las acusaciones, aseguró que la joven jamás le dijo que quería parar.

“No me dijo que se quería ir y no le impedí que saliera”, resaltó Alves al presentarse ante las autoridades españolas.