ACI Worldwide y Prosa redefinen los pagos en Latinoamérica con una innovadora actualización de infraestructura

Prosa migra las operaciones de la cámara de compensación de pagos al nuevo centro de datos de Monterrey, equipado con la tecnología de última generación de ACI.





El primer sistema triplemente activo de América Latina establece un nuevo estándar en cuanto a resiliencia, confiabilidad y continuidad del negocio.

OMAHA (Nebraska) y CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--ACI Worldwide (NASDAQ:ACIW), empresa pionera en tecnología de pagos globales, y Prosa, una de las redes de pagos electrónicos más grandes de América Latina y líder tecnológico en infraestructura financiera, han completado con éxito una importante actualización de infraestructura: la migración de los servicios de la cámara de compensación de Prosa a un nuevo y moderno centro de datos en Monterrey, equipado con el software de última generación de ACI.

Prosa impulsa continuamente la innovación en todo el ecosistema de pagos, actualizando y fortaleciendo sin cesar su infraestructura tecnológica. Actualmente opera el único modelo de centro de datos triplemente activo en América Latina. Gracias a años de esfuerzo sostenido y desarrollo con visión de futuro, este logro ha posicionado a México como líder regional y mundial en resiliencia, seguridad y continuidad operativa, estableciendo un nuevo estándar para soluciones de pago modernas, confiables y avanzadas.

Este avance tecnológico permite a Prosa seguir prestando los mejores servicios de su clase, al tiempo que garantiza los más altos niveles de disponibilidad, cumplimiento normativo y continuidad del negocio para sus clientes y socios en todo el ecosistema financiero:

Escala masiva:

Admite más de 5000 transacciones por segundo.

Admite más de 5000 transacciones por segundo. Liderazgo en el mercado:



Prosa es uno de los procesadores de pagos más grandes de América Latina, con un volumen de transacciones que supera los 12 000 millones al año.

Prosa es uno de los procesadores de pagos más grandes de América Latina, con un volumen de transacciones que supera los 12 000 millones al año. Ubicación estratégica:

Monterrey fue elegida por su bajo riesgo sísmico y climático, y cuenta con el respaldo del centro de datos de Triara, con clasificación ICREA Nivel VI.

“Este logro representa una de las inversiones tecnológicas más importantes para Prosa”, comentó Salvador Espinosa, director ejecutivo de Prosa. “Nuestro nuevo centro de datos triplemente activo reafirma nuestro compromiso de garantizar que todas las transacciones en México se procesen con los más altos estándares de seguridad, confiabilidad y eficiencia. No solo estamos actualizando los sistemas, también estamos construyendo el futuro de los pagos en América Latina, permitiendo que nuestros clientes operen con mayor confianza, escalabilidad y continuidad en un mundo cada vez más digital”.

“Cuando cada segundo cuenta, el tiempo de inactividad no es una opción”, explicó Alberto Olivares, vicepresidente para América Latina hispanohablante de ACI Worldwide. “El modelo triplemente activo de Prosa ofrece una continuidad diez veces superior, exactamente el tipo de infraestructura necesaria para respaldar un crecimiento digital seguro y escalable”.

“Mantener tres centros de datos funcionando en paralelo sin interrupciones fue un logro importantísimo”, afirmó Claudio Ávila Luna, director de operaciones de TI de Prosa. “Esto refleja la capacidad del talento mexicano y la solidez de la visión de Prosa para liderar la modernización de los pagos en la región”.

Acerca de ACI Worldwide

ACI Worldwide, empresa pionera en tecnología de pagos globales, ofrece soluciones de software transformadoras que permiten la coordinación inteligente de pagos en tiempo real, de modo que los bancos, emisores de facturas y comerciantes puedan impulsar el crecimiento, al tiempo que modernizan de manera ininterrumpida sus infraestructuras de pago de forma sencilla y segura. Con 50 años de experiencia en pagos de confianza, combinamos nuestra presencia global con una presencia local para ofrecer experiencias de pago mejoradas que nos permiten adelantarnos a los retos y oportunidades en constante cambio del sector de los pagos.

Acerca de Prosa (Promoción y Operación, S.A. de C.V.)

#WeAreProsa, una empresa tecnológica de referencia en el ecosistema de pagos electrónicos de México y uno de los diez principales procesadores de pagos de América Latina. Procesamos más de diez mil millones de transacciones al año, lo que beneficia a más de setenta millones de usuarios de tarjetas. Nos comprometemos a desarrollar soluciones innovadoras, eficientes, seguras y ágiles para todos los participantes en el ecosistema de pagos, manteniendo al mismo tiempo la máxima disponibilidad de nuestros servicios. Más de 200 clientes, entre los que se incluyen bancos, fintech, facilitadores de pagos, grandes almacenes, minoristas e instituciones de ahorro, confían en nuestra tecnología y experiencia. Nuestra infraestructura y seguridad están respaldadas por certificaciones como PCI DSS, PCI PIN, ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.

© Copyright ACI Worldwide, Inc. 2025

ACI, ACI Worldwide, ACI Payments, Inc., ACI Pay, Speedpay y todos los nombres de productos y soluciones de ACI son marcas comerciales o marcas registradas de ACI Worldwide, Inc. o de una de sus filiales en Estados Unidos, otros países o ambos. Las marcas comerciales de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Medios de comunicación

Katrin Boettge



Directora de Comunicaciones y Asuntos Corporativos



katrin.boettger@aciworldwide.com