ACI Worldwide y Mexipay impulsarán la innovación en los pagos en México

Fintech Mexipay aprovechará ACI Enterprise Payments Platform y ACI Low-Value Real-Time Payments para promover servicios innovadores de pagos en tiempo real en México

MIAMI Y CIUDAD DE MÉXICO–(BUSINESS WIRE)–ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), líder mundial en software de pagos críticos en tiempo real, anunció hoy una asociación con la empresa de tecnología financiera Mexipay para impulsar la innovación de pagos en México. Mexipay, una nueva empresa de tecnología financiera en el ecosistema de México, aprovechará ACI Enterprise Payments Platform para implementar pagos en tiempo real ISO 20022 y otros servicios de pago innovadores en México.





México fue uno de los primeros en adoptar los pagos en tiempo real, con su Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios en funcionamiento desde 2004, y el crecimiento de los pagos en tiempo real ha ganado tracción en los últimos años, con una adopción entre la población bancarizada de aproximadamente uno de cada cinco, a pesar de la alta tasa de población no bancarizada del país. Según el informe 2023 Prime Time for Real-Time de ACI, México promedió 3,9 transacciones en tiempo real por persona, por mes en 2022, tercero en la región LATAM y 27.° a nivel mundial. Se prevé que el volumen de pagos instantáneos en México registre una tasa de crecimiento anual compuesto del 13,1 %, el 35 % de todos los pagos electrónicos, de 2022 a 2027.

La nueva tecnología de pagos en tiempo real de Mexipay, cuya puesta en marcha está prevista para principios de 2024, acelerará la inclusión financiera de una mayor parte de la población no bancarizada de México. Al aprovechar los pagos en tiempo real ISO 20022, Mexipay complementará las capacidades actuales en tiempo real en el país con nuevos servicios de pago innovadores y un tiempo de comercialización inmejorable.

“Estamos muy entusiasmados de ser el socio de ACI Worldwide en México para pagos en tiempo real, ya que nuestra asociación nos permitirá impulsar la tecnología ISO 20022 en el país, facilitando la modernización, la innovación y el tiempo de comercialización a los participantes del ecosistema”, comentó Fabián Uribe, cofundador y CEO de Mexipay. “Con ACI Enterprise Payments Platform, aprovecharemos nuestra ventaja competitiva sobre el mercado y abordaremos la inmensa necesidad de inclusión financiera, y de evolución de la tecnología heredada en los pagos mexicanos”. Con esta alianza, Mexipay podrá brindar acceso al segmento de pequeños y medianos bancos desatendidos, así como a la industria de comercios, a través de la implementación y operación de nuestra plataforma construida alrededor de las soluciones de ACI, entregando servicios administrados al mercado, algo que antes no era posible en México. Esto significa un conjunto completo de nuevas oportunidades”.

La ACI Enterprise Payments Platform es una solución de centro de pagos de extremo a extremo que proporcionará a Mexipay orquestación de pagos a través de las capacidades de la solución ACI Low Value Real-Time Payments ACI. ACI Enterprise Payment Platform puede implantarse in situ o en la nube, lo que permite a los bancos preparar para el futuro su infraestructura de pagos y orquestar de forma inteligente todos los tipos de pago entre consumidores, comerciantes y empresas, y puede ampliarse con más soluciones para ACI High-Value Real-Time Payments, ACI Issuing, ACI Acquiring, ATM y Self-Service Banking, y ACI Fraud Management, la mejor solución de su clase basada en inteligencia artificial.

“Estamos muy contentos de anunciar esta alianza y apoyar a Mexipay para asegurar el éxito de la estrategia de pagos en tiempo real de México”, dijo Leonardo Escobar, vicepresidente sénior, jefe de LATAM, ACI Worldwide. “México tiene una enorme y única oportunidad de ser uno de los mayores esquemas en tiempo real de la región. Alentamos esta iniciativa para alterar el ecosistema y permitir servicios de pagos en tiempo real de clase mundial”.

Acerca de Mexipay

Mexipay es un proveedor de servicios de pago de nueva generación especializado en ofrecer servicios de implementación y administración de soluciones de ACI Worldwide enfocadas en impulsar los pagos en tiempo real ISO 20022, promover la inclusión financiera y evolucionar la tecnología heredada. A través de nuestra plataforma omnicanal construida alrededor de Base24-eps, UP Framework e Immediate Payments, Mexipay proporciona acceso como nunca antes a pequeños y medianos bancos, comerciantes y otros participantes de pagos, abriendo una nueva era de alternativas y oportunidades para todo el ecosistema de pagos en México.

Acerca de ACI Worldwide

ACI Worldwide es líder mundial en software de pagos críticos en tiempo real. Nuestras soluciones de software probadas, seguras y escalables permiten a las principales empresas, fintechs y disruptores financieros procesar y gestionar pagos digitales, impulsar pagos omnicanal, presentar y procesar pagos de facturas, y gestionar el fraude y el riesgo. Combinamos nuestra huella global con una presencia local para impulsar la transformación digital en tiempo real de los pagos y el comercio.

