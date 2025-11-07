Accionistas de Tesla aprueban millonario paquete salarial para Elon Musk

Los accionistas de Tesla aprobaron un paquete de compensación que podría convertir a Elon Musk, ya considerado el hombre más rico del mundo, en el primer trillonario de la historia.

Durante la reunión anual de la compañía, Tesla anunció que más del 75% de las acciones votaron a favor del plan, excluyendo el 15% que ya pertenece al propio Musk. La decisión fue recibida con aplausos y vítores por parte de los asistentes, mientras el empresario agradeció el respaldo diciendo: “Lo aprecio muchísimo”.

Musk no recibe un salario tradicional; en su lugar, el paquete aprobado consiste en una asignación de acciones que le otorgaría hasta 423,7 millones de acciones adicionales en los próximos diez años.

El valor de estas acciones podría alcanzar el billón de dólares si Tesla logra una capitalización de mercado de 8,5 billones de dólares, además de cumplir con una serie de objetivos operativos y financieros. Las acciones se entregarían en 12 bloques iguales a medida que se alcancen las metas establecidas.

De concretarse el plan completo, Musk ganaría el equivalente a 275 millones de dólares diarios, lo que representaría la compensación más alta otorgada a un ejecutivo en la historia corporativa.