Acciones de Twitter caen tras hackeo masivo a personalidades

Twitter registró una caída de más del 5.41 por ciento tras el hackeo masivo que afectó las cuentas de varias personalidades con el objetivo de realizar una estafa con criptomonedas.

Se informó que el precio de las acciones de Twitter se situaba en 33,74 dólares, 1,93 dólares menos en relación al cierre anterior.

Actualidad RT explicó que las cifras se reflejan las transacciones que se registran antes del horario bursátil en EEUU.

El hackeo masivo afectó las cuentas de varias personalidades, entre las que destacan Jeff Bexos, Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk y otros.

Los hackers prometieron una “recompensa” para los usuarios si enviaban Bitcoin a una dirección específica de criptomonedas, una estafa que se encuentra comúnmente en línea, pero rara vez tiene éxito en penetrar cuentas significativas.

En ese momento, Twitter reaccionó ante el ataque cibernético masivo a las personalidades, por medio de un posteo.

“Somos conscientes de un incidente de seguridad que afecta cuentas en Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo. Ofreceremos actualizaciones a todos en breve”, cita la publicación en la cuenta oficial de ayuda de Twitter.

Dado que el hackeo masivo involucró cuentas de alto perfil que usaron autenticación de múltiples factores, es “altamente probable” que quienes ejecutaron la acción accedieran a la aplicación subyacente de Twitter, dijo Michael Borohovski, director de ingeniería de software en la compañía de seguridad cibernética Synopsys, con sede en Mountain View, California.

Algunas de las cuentas, la del inversor de criptomonedas Tyler Winklevoss, por ejemplo, han confirmado que “estaban usando autenticación multifactor y fueron pirateadas de todos modos”, dijo Borohovski.

“Si los hackers tienen acceso al back-end de Twitter, o acceso directo a la base de datos, no hay nada que les impida robar datos además de usar esta estafa de tweet como una distracción, aunque sea muy rentable. No tenemos” No he visto datos sobre esto, y no lo haré hasta que Twitter publique una autopsia, pero es una posibilidad “.