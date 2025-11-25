Access Advance anunció un crecimiento exponencial en sus programas de licencias de patentes HEVC y VVC

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC anunció hoy expansiones significativas de sus consorcios de patentes HEVC Advance Patent Pool y VVC Advance Patent Pool durante el segundo y tercer trimestre de 2025, lo que subraya la confianza continua de la industria en el enfoque equilibrado y transparente de la compañía para la concesión de licencias de códecs de video. Este crecimiento sigue al exitoso lanzamiento, en enero de 2025, del consorcio de patentes Video Distribution Patent (“VDP”) de Access Advance, lo que demuestra el papel cada vez mayor de la compañía en soluciones integrales de licencias de patentes de códecs de video.





Entre los principales hitos, Sharp Corporation se incorporó al consorcio de patentes HEVC Advance como licenciante, aportando valiosos activos de propiedad intelectual al gran portafolio de patentes del programa. Además, Huawei Technologies Co., Ltd., ya licenciante y licenciatario de HEVC Advance, amplió su colaboración con Access Advance al unirse al consorcio de patentes VVC Advance como licenciatario. HP Inc. también amplió su licencia para incluirse al consorcio de patentes VVC Advance, tras haberse incorporado previamente a HEVC Advance en 2024. Por su parte, Micro-Star International Co., Ltd. (MSI) se unió como nuevo licenciatario a ambos consorcios de patentes, HEVC Advance y VVC Advance. Todo esto se suma al anuncio de la semana pasada de que Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. se incorporó al consorcio de patentes HEVC Advance como licenciatario y al VVC Advance como licenciante y licenciatario.

"Nos complace dar la bienvenida a los nuevos licenciantes y licenciatarios a nuestros programas de patentes, que continúan atrayendo tanto a innovadores como a usuarios de todo el ecosistema de códecs de video", afirmó Peter Moller, director ejecutivo (CEO) de Access Advance. "El hecho de que todas estas importantes compañías tecnológicas hayan decidido unirse a nuestros programas de patentes como licenciantes y/o licenciatarios demuestra el reconocimiento del mercado a nuestros nuestros consorcios y nuestra oferta de soluciones de licencias justas, transparentes y eficientes, que equilibran los intereses de los titulares de patentes y de los usuarios por igual".

En conjunto, el consorcio de patentes HEVC Advance incorporó 15 nuevos licenciatarios durante este período, con lo cual abarcó diversos segmentos de mercado, incluidos electrónica de consumo, equipos profesionales de transmisión y soluciones tecnológicas empresariales. Además, 12 licenciatarios existentes renovaron sus licencias de HEVC Advance, lo que demuestra la satisfacción continua con la propuesta de valor del programa. El consorcio de patentes VVC Advance mantuvo su trayectoria de crecimiento con la incorporación de 3 nuevos licenciantes y 9 nuevos licenciatarios.

Estas últimas incorporaciones a los consorcios de patentes HEVC y VVC de Advance, junto con el anuncio de julio de 2025 sobre nuevos licenciantes y licenciatarios del consorcio de patentes VDP —que atiende al mercado de distribución de video con licencias para los códecs HEVC, VVC, VP9 y AV1 utilizados en streaming por internet— consolidan a Access Advance como líder de la industria en ofrecer licencias de códecs de video simplificadas, claras y basadas en principios FRAND en todo el panorama tecnológico del video.

Para consultar las listas actuales de licenciantes y licenciatarios de HEVC Advance, visite: https://accessadvance.com/licensing-programs/hevc-advance/

Para consultar las listas actuales de licenciantes y licenciatarios de VVC Advance, visite: https://accessadvance.com/licensing-programs/vvc-advance/

Acerca de Access Advance:



Access Advance LLC es una compañía independiente de administración de licencias creada para liderar el desarrollo, la administración y la gestión de programas de patentes destinados a licenciar patentes esenciales de las tecnologías de códecs de video más importantes. Access Advance ofrece un mecanismo de licencias transparente y eficiente tanto para los titulares de patentes como para sus usuarios.

Access Advance gestiona y administra el consorcio de patentes HEVC Advance Patent Pool para licenciar más de 29 000 patentes esenciales para la tecnología HEVC/H.265 y el consorcio de patentes VVC Advance Patent Pool para licenciar más de 4500 patentes esenciales para la tecnología VVC/H.266. El acuerdo de vinculación Multi-Códec (Multi-Codec Bridging Agreement) de la compañía ofrece a los licenciatarios elegibles una estructura única de regalías con descuento para quienes participan en ambos programas, HEVC Advance y VVC Advance. Además, Access Advance ofrece el consorcio de patentes VDP, una solución integral de licencias para servicios de streaming de video que cubre los códecs HEVC, VVC, VP9 y AV1. Para más información, visite: www.accessadvance.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

