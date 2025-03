Accelera recibe al Presidente del Gobierno español y a los líderes del sector para recorrer las instalaciones de electrolizadores de Guadalajara y efectuar una reunión allí

GUADALAJARA, España--(BUSINESS WIRE)--Accelera™ by Cummins, el segmento de negocio de emisiones cero de Cummins Inc. [NYSE: CMI], ha recibido al Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en compañía de otras autoridades gubernamentales en sus instalaciones modernas de fabricación de electrolizadores en Guadalajara, Castilla la Mancha, España. La visita destacó la importancia de la contribución de Accelera en la transición energética de la Unión Europea (UE) y España, en pos de un futuro sostenible. Tras la visita del Presidente Sánchez, Accelera organizó una reunión con directivos de la industria para evaluar las oportunidades de avanzar juntos en el mercado español del hidrógeno verde.

El Gobierno de España se ha comprometido con la transición ecológica, en la cual el hidrógeno verde es uno de sus pilares. Las políticas impulsadas por el Ejecutivo han sido firmes y permitieron que el 20 % de los proyectos de hidrógeno verde de Europa hayan sido promovidos en España.

El presidente Sánchez recorrió la planta de fabricación de electrolizadores de membrana de intercambio protónico (PEM, por sus siglas en inglés), que abarca 260.000 metros cuadrados, una de las mayores de España, y se reunió con los empleados de Accelera para reconocer su labor en la construcción de la economía verde del hidrógeno en el país. La planta de electrolizadores de alta eficiencia energética inició sus actividades de producción en abril de 2024 y ha generado 91 puestos de trabajo altamente cualificados, y puede seguir generando más a medida que se amplíe la producción.

Accelera es uno de los principales fabricantes de electrolizadores de España, país que ostenta una de las mayores economías de la UE y costos bajos en energía renovable; por eso, ofrece un entorno sólido para ampliar la producción y exportar hidrógeno y electrolizadores.

"Para nosotros es un honor que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite la planta de fabricación de electrolizadores de Accelera en Guadalajara", manifestó Amy Davis, presidente de Accelera. "Nuestra colaboración con el Gobierno español es fundamental para desarrollar la infraestructura necesaria que nos permita seguir ampliando e innovando las tecnologías del hidrógeno para lograr un futuro sin emisiones. Nos hemos comprometido a promover juntos la transición energética verde de España y la UE".

Accelera anunció hace poco su proyecto de electrolizador más grande hasta la fecha: un sistema de 100 megavatios (MW) para la planta de hidrógeno verde de bp en Lingen, Alemania. Por otro lado, la producción del sistema electrolizador está en marcha en las instalaciones de Guadalajara. Con una capacidad inmediata de 500 MW, escalable a 1 gigavatio (GW), Accelera tiene previsto aumentar la fabricación en la planta en el futuro, incrementando así la producción de hidrógeno en España y estableciendo aún más al país como centro industrial del hidrógeno en Europa.

Luego de la visita del Presidente del Gobierno, Accelera organizó una reunión de alto nivel con los directivos españoles del hidrógeno verde para analizar las oportunidades de colaboración y acelerar la posición de España como centro europeo del hidrógeno, además de cumplir los ambiciosos objetivos de descarbonización establecidos tanto por el país como por la UE. El diálogo giró en torno a la necesidad de contar con un marco para la colaboración continua de la industria con el fin de maximizar la capacidad de España para ser líder en la producción de hidrógeno verde y en el desarrollo tecnológico.

Durante los debates, los participantes hicieron hincapié en la importancia de consolidar la producción nacional de electrolizadores en España, en particular, de la planta de Accelera en Guadalajara, que resulta crucial no sólo para alcanzar el objetivo español de 12 GW de electrolizadores instalados, sino también para generar empleo y fortalecer el cimiento industrial de España.

Los asistentes fueron:

Olvido Moraleda, presidente de bp España y vicepresidente del grupo bp

Arturo Gonzalo Aizpiri, director general de Enagás

Millán García-Tola, director global de Hidrógeno de Iberdrola

José Manuel Martínez, director de tecnología de Moeve

Amy Davis, presidente de Accelera by Cummins

Andreas Lippert, vicepresidente de Electrolizadores de Accelera by Cummins

Los electrolizadores aprovechan las fuentes de energía renovables para generar hidrógeno verde, el cual es vital para agilizar la transición hacia una energía limpia. Accelera es líder en producción de hidrógeno a gran escala con el proceso de electrólisis PEM y lleva instaladas más de 600 unidades de electrolizadores en todo el mundo, además de alimentar algunos de los sistemas de electrolizadores PEM más avanzados que operan a nivel mundial, entre ellos, una instalación de 20 MW en Quebec (Canadá) y un sistema de 25 MW en Florida (EE.UU.).

Acerca de Accelera™ by Cummins

Accelera by Cummins ofrece una cartera diversa de soluciones de emisiones cero para las industrias más vitales del mundo en cuanto a la economía, para que puedan acelerar la transición hacia un futuro sostenible. Accelera, un segmento de negocio de Cummins Inc., no solo es proveedor de componentes sino también integrador especializado en baterías, ejes eléctricos, sistemas de tracción, soluciones integradas de tren de potencia, pilas de combustible de hidrógeno y electrolizadores. Accelera tiene operaciones en Norteamérica, Europa y China.

Cummins, líder mundial en soluciones energéticas, es una corporación de segmentos de negocio complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y prestan servicios a una amplia cartera de soluciones energéticas. Con sede en Columbus, Indiana (EE.UU.), Cummins tiene caso 69.900 empleados y ganancias de 3.900 millones de dólares con ventas de 34.000 millones de dólares en 2024. Opera una sólida red de distribución y asistencia en más de 190 países y territorios.

Para obtener más información sobre Accelera by Cummins, ingrese en accelerazero.com.

