Accel-KKR apuesta por Entersekt, líder en soluciones de autenticación sin complicaciones

MENLO PARK, California & CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica–(BUSINESS WIRE)–Entersekt, líder mundial en soluciones de identidad y autenticación de dispositivos con sede en Ciudad del Cabo, acaba de anunciar una importante inversión por parte de Accel-KKR, una de las principales empresas de capital riesgo centradas en la tecnología. Gracias a esta inversión, Entersekt podrá acelerar su plan de trabajo, contratar a los mejores talentos e impulsar su expansión en nuevos mercados.

«Nos complace enormemente la incorporación de Accel-KKR. El sector está experimentando un aumento de la innovación en áreas como la autenticación omnicanal y sin contraseña, la seguridad 3D y la banca abierta, todas ellas áreas de interés estratégico para Entersekt. La inversión de Accel-KKR nos ayudará a expandir nuestro negocio para llegar a más organizaciones en más regiones con nuestras soluciones en la nube», afirma Schalk Nolte, director ejecutivo de Entersekt.

Entersekt controla actualmente más de mil millones de transacciones al mes, con lo que protege a millones de clientes de servicios financieros en todo el mundo. La empresa es innovadora en la autenticación a nivel mundial, y es conocida por ser pionera en el mercado y en el sector. Dos ejemplos recientes son la primera solución mundial de autenticación de pagos basada en el estándar FIDO y la primera implementación en el mercado de una solución EMV 3-D Secure con tecnología de IA que está progresando rápidamente en un banco galardonado.

«A Entersekt se le conoce por su enorme experiencia vertical y su exitosa trayectoria en el sector de los servicios financieros. La empresa obtiene una alta puntuación de los clientes, especialmente por su tecnología innovadora que reinventa por completo las experiencias de los usuarios», afirma Joe Porten, director de Accel-KKR. «Como socio, Accel-KKR se compromete a ayudar al equipo de Entersekt a acelerar el crecimiento y a ofrecer innovación de forma continua en su categoría».

«Ofrecer experiencias de usuario que no supongan problemas y permitir a las organizaciones personalizar las jornadas de los usuarios en torno a sus necesidades específicas es una parte muy importante de nuestra propuesta de valor», añade Nolte. «Es la manera de hacer realidad nuestra visión de cerrar la brecha entre la identidad, la autenticación y los pagos».

Fundada en el año 2000 como una de las primeras empresas de capital riesgo centradas en la tecnología, Accel-KKR ha invertido en más de 300 empresas de software y servicios tecnológicos del mercado intermedio de todo el mundo. Es una firma que se asocia con equipos de gestión sólidos en empresas de software B2B con tecnologías de misión crítica. En agosto de 2021, Accel-KKR se convirtió en una de las 25 mejores firmas de capital riesgo para empresas en crecimiento según GrowthCap Advisory.

Acerca de Entersekt:



Entersekt es un proveedor líder de software seguro para autenticación de clientes e identidad de dispositivos. Las instituciones financieras y otras grandes empresas en países de todo el mundo confían en su tecnología multipatentada para comunicarse con sus clientes de manera segura, con el objetivo de protegerlos contra el fraude y ofrecerles experiencias novedosas y cómodas, independientemente del canal o del dispositivo que utilicen. Para más información, visite entersekt.com o escriba a info@entersekt.com.

Acerca de Accel-KKR:



Accel-KKR es una empresa de inversiones centrada en la tecnología con más de 10 000 millones de dólares en compromisos de capital. Esta firma se centra en empresas de software y tecnología, bien posicionadas para el crecimiento de los ingresos y los resultados. En el centro de la estrategia de inversiones de Accel-KKR se encuentra el compromiso de desarrollar sólidas asociaciones con los equipos de gestión de sus sociedades de cartera y un enfoque en la creación de valor junto con la gestión, aprovechando los importantes recursos disponibles a través de la red de Accel-KKR. Accel-KKR se centra en las empresas del mercado intermedio y ofrece una amplia gama de soluciones de capital, entre las que se incluyen el capital de compra, las inversiones para el crecimiento de minorías y las alternativas de crédito. Accel-KKR también invierte en diferentes tipos de transacciones, incluidas las recapitalizaciones de empresas privadas, las escisiones de divisiones y las transacciones de privatización. Durante tres años consecutivos, entre 2019 y 2021, Inc. ha incluido a Accel-KKR entre las «PE 50: The Best Private Equity Firms for Entrepreneurs», una lista anual de empresas de capital riesgo orientadas a los fundadores. La sede de Accel-KKR está en Menlo Park, y cuenta con oficinas en Atlanta y Londres. Visite accel-kkr.com para obtener más información.

