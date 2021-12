Abuelito y su nieta se gradúan de la universidad el mismo día

EEUU.- Nunca es tarde, es la frase que inspiró a René Neira de 87 años; quien obtuvo el título universitario junto a su nieta.

La historia del dúo se viralizó luego que la familia publicó una fotografía de ambos en las redes sociales.

De acuerdo con el relato que traspasó las fronteras de los EEUU, René se graduó de licenciado en Economía y su nieta obtuvo el título de comunicadora.

El abuelito y su nieta cursaron sus carreras de educación superior en la Universidad de Texas en San Antonio.

“René y Melani estudiaron diferentes carreras, pero terminaron casualmente sus estudios al mismo tiempo“, cita una publicación de Twitter.

La publicación llamó la atención de los usuarios, quienes comenzaron a felicitarlos y compartir la tierna anécdota.

Rápidamente el abuelito y Melani se viralizaron. En el 2016, los medios informaban que ambos comenzaban sus estudios universitarios; pero la historia no trascendió a nivel internacional.

En aquel momento se detalló que René comenzó sus estudios universitarios en la década de los 52, pero los compromisos con su familia lo obligaron a dejar su sueño.

Cuando su esposa murió, el abuelito decidió acompañar a su nieta y así retomar su carrera. Pasaron los años y el señor René cumplió su sueño de tener un título universitario.

ICYMI: Something very special happened this weekend at #UTSA Commencement: Rene Neira, 87, crossed the stage with his granddaughter, Melanie Salazar. She received her B.A. in Comms. He will earn his B.A. in Economics. Family goals!

#UTSAGrad21 @UTSAHC @UTSACOLFA @UTSABusiness pic.twitter.com/jSsUSeyR4F

— UTSA (@UTSA) December 13, 2021