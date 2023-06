Abuelito de 96 años pide flores para regalarle a su esposa: “Sigue enamorado”

La historia de un abuelito de 96 años que pidió flores para regalarle a su esposa en su cumpleaños después de 76 años de matrimonio ha estremecido las redes sociales.

Fue el nieto que relató la historia y compartió imágenes en las redes sociales.

“Mi abuelo ya no sale de casa y requiere algunos cuidados. No me imaginaba su emoción”, dijo el nieto al ver a su abuelito entregándole flores a su abuelo.

El joven indicó que ver a su abuelito regalarle flores a su abuela fue extremadamente conmovedor.

“Los dos están extremadamente conectados y lúcidos. Han estado juntos durante 76 años”, escribió el joven en las redes sociales.

Según el relato, la cumpleañera de 90 años estaba cocinando cuando fue sorprendida por el amor de su vida.

“Hoy tenía que haber corrido al trabajo. Ella ha estado hablando de su 90 cumpleaños durante meses”, dijo el nieto.

La historia rápidamente se viralizó y se convirtió en tendencia por la cantidad de comentarios. Muchos han enviado felicitaciones a la abuelita.

Algunos de los cibernautas ven el gesto de regalarle flores a la abuelita como un acto de amor que muchos van perdiendo con el tiempo.

“Siguen enamorados, socios y unidos. Un raro ejemplo. Hermoso para verlo y vivirlo. ¡Un privilegio! Hoy el día está dedicado a ella, mi trabajo puede esperar. Momentos como este son únicos”, complementó el usuario en su publicación.