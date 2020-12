Abuelita prepara 800 tamales para el personal médico que le salvó la vida tras ocho meses interna

EEUU.- Una abuelita de 74 años de edad preparó 800 tamales para agradecerle al personal médico que le salvó la vida durante su batalla contra el coronavirus.

El caso se registró en Los Ángeles, California, cuando doña Margarita Montañez ingresó al hospital Cedarse-Sinai con síntomas de coronavirus.

Desde abril del 2020, la abuelita que preparó 800 tamales estuvo en el centro asistencial con diversas complicaciones, entre estas la baja concentración de oxígeno en su sangre.

Por su avanzada edad y las pocas probabilidades de que sobreviviera pensaron desconectarla, pero el personal médico luchó incansable y por esa razón la abuelita ideó una manera de agradecerles.

Según familiares, Montañez planeó solo preparar 500 tamales pero el personal médico del hospital era mayor. Sin escatimar los esfuerzos de dispuso a elaborar 300 más.

Uno de sus nietos reveló que la sobreviviente cocinó en cinco días los 800 tamales que luego repartió. “Estos doctores fueron tan buenos que convirtieron a mi mamá en una mujer biónica”, dijo su hija.

FEEL-GOOD STORY: Margarita Montañez spent 20 days at the hospital with COVID (in the ICU and on a ventilator). She promised the doctors and nurses that if she survived she would thank them with delicious tamales. On Thursday, she brought 800 TAMALES to the hospital! #DREXonJACK pic.twitter.com/KFxFYnNy5o

— JACK 96.9 Vancouver (@JACK969van) December 21, 2020