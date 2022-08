Abuelita de 97 años fue abandonada por sus 16 hijos, ahora clama por ayuda

México.- Isabel Méndez, es una abuelita de 97 años de edad que fue abandonada por sus 16 hijos y vive en el abandono.

La historia se viralizó luego que una persona la encontró y le preguntó por su familia. Fue en ese momento que el video de TikTok empezó a compartirse.

De Oaxaca, donde vive la abuelita, traspasó las fronteras y la indignación llegó a otras naciones de la región latinoamericana.

Según la abuelita, tuvo 16 hijos que lograron hacer sus vidas, pero que desafortunadamente ninguno se acuerda de ella.

Cada uno se fue casando, y así dejándola en el abandono total; hasta el punto que desconocen si está o no viva.

“Yo tuve 16 hijitos. Ninguno sabe si vivo o no”, dijo la abuelita a la personas que la entrevistaba.

Detalló que vive en la misma casa donde educó a sus 16 hijos, y de donde se fueron sin tan siquiera preocuparse si estaría bien.

“Mis hijos se casaron, todos con mujeres o hombres de fuera. Ellos apoyan a la familia de ellos, yo vivo solita”, agregó.

Dijo que tiene unos gatitos y a una perrita que la acompañan. La abuelita asegura que a veces hasta se quiere morir.

“Ellos se olvidaron de mí, el día que yo me muera ellos me van a enterrar, mejor aquí me muero como quiera ya estoy cerca del panteón”, dijo en tono de pesar.