Abuela rechaza cuidar gratis a su nieto y cobra 20 dólares por hora, recibiendo apoyo en redes sociales

Una mujer de Estados Unidos compartió una sorprendente historia en la plataforma social Reddit. Según su relato, su madre se negó a cuidar a su recién nacido de forma gratuita, solicitando en su lugar una remuneración de 20 dólares por hora por pasar tiempo con su nieto.

La mujer que compartió su historia mencionó que ella y su esposo están ahorrando para pagar una deuda de tarjeta de crédito. Dado que ambos trabajan, pensaron que sería una buena idea que la abuela del niño, que tiene solo un año, se encargara de cuidarlo.

De esta manera, podrían evitar los gastos asociados a una guardería infantil, entre otros. Sin embargo, sus expectativas se vieron frustradas cuando la abuela del niño se negó a hacer lo que se le pedía de forma gratuita.

La mujer expresó en la plataforma social: “¿Soy una tonta si mi madre se niega a ayudarme a cuidar a mi bebé mientras trabajo?” Además, profundizó en que su madre tiene 64 años, ha sido ama de casa desde 1992 y no ha formado parte de la fuerza laboral desde entonces.

“Entonces, ¿soy egoísta por querer que mi madre, que, insisto, está en casa todo el día (créanme, no hace nada más que ver televisión y cocinar), cuide a mi bebé de forma gratuita mientras mi pareja y yo intentamos solucionar nuestras finanzas?”, añadió.

A pesar de expresar su descontento por el cobro realizado por su madre, la mujer no encontró respaldo en la comunidad de la red social. Por el contrario, el resto de los usuarios dieron la razón a la abuela del niño.

“Lo siento por ser directo y grosero, pero tal vez no deberías haber tenido un hijo si no puedes costear su cuidado”, respondió un usuario. “Si tu plan siempre fue volver a trabajar, deberías haber discutido esto con tu madre durante el embarazo”, agregó otro.

“Tu madre no está obligada a ser tu niñera”, comentó otro usuario. “¿Por qué tuviste un hijo si parece que no sabes cómo manejar la situación? ¿Y por qué no resolviste todo esto antes?”, concluyó otro usuario.