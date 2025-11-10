Estados Unidos

Abuchean a Trump en el partido de los Washington Commanders 

No le dejaron dar su mensaje. Durante todo el discurso del presidente se escucharon los abucheos, que él ignoró, como acostumbra a hacerlo. 

Trump Imagen cortesía.
  • Jacqueline Alvarenga | 10-11-2025.12:28 pm.
