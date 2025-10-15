Abu Dabi presenta en GITEX Global 2025 el primer funcionario público con IA del mundo

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Abu Dabi presentará hoy en GITEX Global 2025 la primera función AutoGov del mundo, con la última versión de TAMM. AutoGov automatiza las tareas recurrentes, desde la renovación de las licencias y el pago de servicios públicos hasta la programación de los turnos médicos para exámenes de rutina y funciona en segundo plano en la vida cotidiana para que las personas tengan más tiempo para hacer lo que les gusta, sin tener que preocuparse por los servicios de rutina.









Con la función AutoGov de TAMM, la prestación de servicios sube a un nuevo nivel y marca un hito fundamental en el camino de Abu Dabi para convertirse en el primer gobierno nativo de IA del mundo, en lo que representa la próxima generación de prestación de servicios inteligentes integrados. Puede gestionar automáticamente los servicios recurrentes y los usuarios pueden establecer preferencias, personalizar la automatización, con la tranquilidad de que los servicios se prestarán de forma fluida y segura.

Esto complementa las capacidades TAMM, el asistente de IA, y asegura la prestación única, intuitiva y fluida de más de 1100 servicios públicos y privados en una sola plataforma digital. El asistente de IA TAMM brinda asistencia inteligente, contextual y proactiva, y puede realizar muchos servicios en nombre del cliente, lo que mejora tanto la personalización como la proactividad en cada experiencia del usuario.

Al respecto, su Excelencia Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, presidente del Departamento de Habilitación Gubernamental de Abu Dabi (DGE), señaló: “El lanzamiento de TAMM AutoGov es un hito verdaderamente transformador, porque redefine lo que significa el gobierno en la vida de las personas. Con TAMM, el gobierno ya no es reactivo. Es un socio inteligente, centrado en las personas y presente en los momentos más importantes. Con el primer funcionario público transaccional con IA del mundo, Abu Dabi le muestra al mundo en qué consiste el gobierno anticipatorio”.

Experiencias anticipatorias con IA

El público encontrará en TAMM un compañero proactivo con IA, que se encarga de gestionar todas las experiencias de los usuarios en la plataforma, con varias funciones nuevas lanzadas, además de TAMM AutoGov.

AI Vision y Smart Guide simplifican los procesos complejos con indicaciones verbales y visuales paso a paso, escaneo de documentos en tiempo real y envíos sin errores. Los servicios de traducción y activación por voz hacen que las interacciones sean inclusivas, además de permitir la navegación manos libres tanto en árabe como en inglés. Desde los paneles personalizados, se le recuerda al usuario cuáles son las próximas tareas, los plazos y la información adaptada a sus vidas. Juntos, transforman las interacciones que antes llevaban horas en experiencias fluidas que se realizan en cuestión de segundos.

Su Excelencia el Dr. Mohamed Al Askar, director general de TAMM, comentó por su parte: “Estas nuevas funciones de TAMM redefinen lo que implica el gobierno en la vida cotidiana. Estamos pasando de las transacciones puntuales a los procesos inteligentes que se adaptan a las necesidades de cada persona. De ese modo, pueden centrarse en sus familiares, su trabajo y sus ambiciones, sabiendo que el gobierno trabaja discretamente en segundo plano para su beneficio. Esta es la verdadera promesa de un funcionario público con IA: devolverles a las personas su tiempo y tranquilidad”.

Redefinen las experiencias de los clientes

Además de la automatización, TAMM introduce nuevas formas de conectarse con el gobierno que resultan más humanas, accesibles y participativas.

TAMM Spaces se ha ampliado y ahora tiene tres nuevos centros: Familia, Movilidad y Sahatna (salud) cada uno de ellos diseñado en torno a los hitos de la vida y las necesidades diarias. Desde la gestión de las historias clínicas y las actualizaciones escolares hasta la planificación del transporte y la participación en las comunidades locales, estos centros organizan los servicios esenciales en torno a experiencias de la vida real, en lugar de hacerlo en torno a las estructuras gubernamentales.

Además, en todo el emirato se implementará TAMM Hologram, una función que reinventa la interacción en persona a través de cápsulas móviles que permitirán a los ciudadanos y residentes conectarse instantáneamente con un agente gubernamental en directo. Gracias a la tecnología holográfica, estos agentes podrán ofrecer asistencia personalizada en tiempo real y cara a cara, tanto en árabe como en inglés. De este modo, se mantiene la seguridad de la interacción humana con la rapidez y la comodidad del acceso digital.

TAMM by You es otra de las funciones colaborativas nuevas que se introducirá para que los residentes puedan proponer, votar y darle forma al futuro de los servicios en consonancia con el Año de la Comunidad de Abu Dabi.

En ese sentido, su Excelencia Saeed Al Mulla, director general del DGE, explicó: “Estas mejoras de TAMM se hicieron para que el gobierno se acerque al ritmo de la vida cotidiana. En suma, lo que estamos tratando de conseguir es un gobierno sin esfuerzo, que simplifique la vida de la gente y esté más conectado con las comunidades a las que servimos. Se trata de saber que la ayuda está siempre al alcance de la mano, que el gobierno escucha las necesidades diarias y que los servicios se adaptan a los momentos más importantes de la vida”.

Amplían el ecosistema TAMM

TAMM sigue ampliando su ecosistema, que ya integra más de 1100 servicios de más de 90 socios públicos y privados. Este año, entre las nuevas colaboraciones se destacan ADX, Comera y Wio Bank, así como servicios que se presta por primera vez con el Departamento Judicial de Abu Dabi (ADJD) y SAAED. Con estas nuevas integraciones, los usuarios podrán realizar transacciones completas, de principio a fin, con los socios del sector privado directamente desde la aplicación.

La presentación de TAMM AutoGov en esta última actualización de la súper aplicación del emirato en GITEX Global 2025 representa un hito fundamental en el marco de la Estrategia Digital del Gobierno de Abu Dabi 2025-2027. Con el primer funcionario público con IA del mundo como eje central, Abu Dabi establece un nuevo parámetro mundial en materia de administración digital, para que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad de que todas las interacciones serán fluidas, inclusivas y diseñadas en función de su vida.

Acerca del DGE

El Departamento de Habilitación Gubernamental (Department of Government Enablement, DGE) les permite a las entidades gubernamentales de Abu Dabi liberar su potencial y darle forma al gobierno del futuro. El DGE presta servicios gubernamentales de última generación gracias a sus experiencias de cliente sin esfuerzo y formula políticas y marcos para que el gobierno sea optimizado, tenga capacidad de adaptación y esté totalmente potenciado por la tecnología, con el objetivo de apoyar mejor a las entidades gubernamentales, los ciudadanos y los residentes con una prestación de servicios fluida y centrada en el cliente.

El DGE fue establecido en 2023 y reúne varias entidades gubernamentales en una sola organización: el Departamento de Apoyo Gubernamental, la Autoridad Digital de Abu Dabi, la Autoridad de Recursos Humanos, la Escuela de Gobierno de Abu Dabi, TAMM y Mawaheb, con el Centro de Estadísticas de Abu Dabi como entidad afiliada. El DGE lidera la transformación digital del Gobierno de Abu Dabi.

