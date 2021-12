Abrimos paso a Pathfinder, la nueva clase de MapleStory M, en la actualización de diciembre

La última actualización añade una nueva expansión de nivel máximo, un área de mapa de Lachelein, mejoras en las minimazmorras y múltiples eventos para la temporada de invierno con recompensas exclusivas

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–MapleStory M, el popular MMORPG para móvil gratuito de Nexon, ha lanzado oficialmente su última actualización, que trae la tan esperada clase Pathfinder al juego junto con una avalancha de eventos y actividades para la temporada de invierno que podrán disfrutar sus jugadores. Esta actualización también ha aumentado el nivel máximo a 250 y trae consigo nuevas misiones diarias y semanales, logros y una nueva minimazmorra al juego.





A partir de hoy, Buscadora de caminos, la arquera exploradora con su arco ancestral, estará disponible como la nueva clase jugable Pathfinder. Los jugadores que se prerregistraron en la nueva actualización pudieron optar a objetos como los boletos de carga de Batalla automática y de EXP; además, todos los jugadores pueden participar en eventos como Megaardiente y el Evento de crecimiento y de apoyo de crecimiento que ayudarán a subir de nivel al nuevo personaje rápidamente. Como extra después del mantenimiento de hoy, tanto MapleStory M como MapleStory tendrán activo el evento Pathfinder Link hasta el 19 de enero de 2022, por el cual, después de alcanzar el nivel 70, 120 y 140 en MapleStory M con la Buscadora de caminos, los jugadores podrán obtener recompensas en ambos juegos, incluyendo una caja de regalo con el atuendo Pathfinder, una reliquia ancestral y mucho más.

El cuarto comandante del Mago Negro, Arkarium, antiguo siervo de Rhinne, Transcendent of Time del Mundo Maple, hace su debut en MapleStory M. Los jugadores podrán fabricar el nuevo accesorio Dominator Pendant (Colgante del Dominador) utilizando los materiales adquiridos al derrotar a Arkarium.

También se ha añadido un nuevo mapa en el Río Arcano, la Ciudad Soñada Lachelein, que trae consigo nuevas misiones, monstruos, objetos de área para descubrir y un nuevo campo de fuerza arcano. Las minimazmorras también han recibido una mejora en la calidad de vida con esta actualización para que los jugadores puedan auto-jugar varias veces usando boletos y mesos.

Además de los eventos que celebran la llegada de Pathfinder, los jugadores pueden esperar numerosos eventos de la temporada de invierno que tendrán lugar a lo largo de diciembre y hasta la llegada del nuevo año:

Evento I&B Burning Challenge Mission (Desafío ardiente de I&B) – Desde el 15 de diciembre de 2021 hasta el 19 de enero de 2022, vuelve este evento, que no solo otorga títulos de jugador Agente de Hielo o Agente ardiente, sino que también otorga desafíos con misiones diarias para los jugadores.

Holiday Mr. Kim’s Gift (Regalo navideño del Sr. Kim) – Desde el 22 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2021, al tocar al Sr. Kim los jugadores recibirán objetos especiales.

Winter Happyville Events (Eventos invernales de Felicidonia) – Varios horarios programados, consulta el banner del evento en el juego o las notas del parche de MapleStoryM para conocer las horas y fechas exactas de cada evento. Felicidonia acogerá múltiples eventos invernales a lo largo de diciembre y enero: Evento de caída de monedas Un niño que se porta bien merece un regalo Incluso un niño que llora se merece un regalo Evento árbol de mejoras La gran fuga de Rudolph

2022 Countdown Event (Evento de cuenta atrás para 2022) – Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 6 de enero de 2022, los jugadores podrán entrar en el mapa del evento cada día y recibir EXP durante diez minutos. Tras pasar diez minutos en el mapa, estos jugadores recibirán una recompensa en forma de cuenta atrás y, el 1 de enero, los jugadores podrán ganar una recompensa especial de Año Nuevo.

Snowflake Snowpark – Desde el 6 de enero hasta el 18 de enero de 2022, los jugadores podrán ganar boletos AB, boletos de EXP y Hoja de Oro al superar diferentes misiones y recibir sellos.

2022 New Year Wheel – Desde el 13 de enero hasta el 27 de enero de 2022, los jugadores podrán recibir un máximo de 5 boletos por día al ir a cazar. Las recompensas por participar en el evento incluyen boletos AB, pergaminos Luckyday 5%, cubos, boletos de EXP y mucho más.

Acerca de MapleStory M https://maplestorym.nexon.com/

MapleStory M, presentado en todo el mundo el 24 de julio de 2018, lleva el nostálgico mundo del MMORPG de desplazamiento lateral MapleStory a los dispositivos móviles, y ofrece las mismas infinitas posibilidades de personalización, tramas envolventes e incursiones épicas de los jefes que los aficionados esperan de la franquicia épica. MapleStory M consiguió rápidamente los 10 millones de descargas tan solo 100 días después de su lanzamiento en todo el mundo y recientemente ha celebrado su tercer aniversario con 16 millones de descargas a escala mundial.

Acerca de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

