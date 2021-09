Corte Suprema de EE.UU. se niega a detener la ley que prohíbe el aborto en Texas

En Texas, Estados Unidos entró en vigencia una nueva ley que prohíbe los abortos después de aproximadamente seis semanas de embarazo. Eso es mucho antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

La ley permite a los ciudadanos privados demandar a los proveedores de servicios de aborto y a cualquier otra persona que ayude a una mujer a obtener un aborto, incluidos aquellos que llevan a una mujer a una clínica o brindan asistencia financiera para obtener un aborto. Los ciudadanos privados que presenten estas demandas no necesitan mostrar ninguna conexión con las personas a las que están demandando.

La ley no hace excepciones para los casos de violación o incesto.

Esta ley prohíbe el aborto tan pronto como se detecta actividad cardíaca. Eso es alrededor de seis semanas, que es antes de que mucha gente sepa que está embarazada. Otros estados han intentado hacer esto, pero esas leyes han sido impugnadas por grupos de derechos al aborto y bloqueadas por los tribunales federales una y otra vez.

Los grupos que se oponen al derecho al aborto han impulsado esta ley en Texas, con la esperanza de que sea más difícil para los tribunales federales derogarla. En lugar de exigir que los funcionarios públicos hagan cumplir la ley, esta ley permite a las personas entablar demandas civiles contra los proveedores de servicios de aborto o cualquier otra persona que se descubra que “ayuda o incita” a abortos ilegales.

“Estas demandas no son contra las mujeres”, dice John Seago de Texas Right to Life.” Las demandas serían contra las personas que ganan dinero con el aborto, la industria del aborto en sí. Así que esto no es espiar a tu vecino y ver si está teniendo un aborto “.

En una demanda federal que impugna esto, una coalición de proveedores de servicios de aborto y grupos de derechos reproductivos dijo que la ley “otorga una recompensa a las personas que realizan abortos o los ayudan, invitando a extraños al azar a demandarlos”.

Se están llevando a cabo múltiples impugnaciones judiciales a la ley, incluidas varias demandas en tribunales estatales en Texas dirigidas a grupos contra los derechos del aborto, incluido Texas Right to Life. Los grupos defensores del derecho al aborto también están organizando protestas y manifestaciones en Texas en contra de la ley.

Una portavoz de Texas Right to Life le dijo a NPR que no hay demandas inminentes contra los proveedores de servicios de aborto, y los proveedores de servicios de aborto dicen que cumplirán con la ley mientras esté vigente.