Abogados de Luigi Mangione acusan a la secretaria de Justicia de viciar el proceso por su lucha de intereses 

El polémico caso de Luigi Mangione volvió a generar controversia luego de que sus abogados denunciaran públicamente un proceso viciado en pena de muerte solicitada por Pam Bondi.

La defensa del condenado sostiene que la Secretaria de Justicia de los Estados Unidos ha interferido en el caso debido a un claro conflicto de intereses, poniendo en duda la imparcialidad del sistema judicial.

Las acusaciones señalan que la funcionaria habría actuado impulsada por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad judicial, afectando la defensa legal de Mangione.

Según los abogados, la lucha de poderes dentro del propio aparato de justicia estadounidense vulnera los derechos de su defendido, quien actualmente espera una resolución definitiva sobre su sentencia de muerte.

Bondi fue socia en Ballard Partners antes de liderar la iniciativa del Departamento de Justicia para convertir el procesamiento federal de Mangione en un caso de pena capital, creando un “profundo conflicto de intereses” que violó sus derechos al debido proceso, escribieron sus abogados en una presentación judicial el viernes por la noche.



¿Está en riesgo el derecho a un juicio justo?

Para la defensa de Luigi Mangione, el conflicto de intereses denunciado compromete gravemente el derecho al debido proceso.

Insisten en que la imparcialidad es esencial en casos donde la vida de una persona depende de la equidad judicial.

Además, advierten que situaciones similares podrían estar ocurriendo en otros procesos penales relevantes del país.

El debate ha encendido nuevamente la discusión sobre la administración de la pena de muerte y la posible politización de la justicia.

Diversos organismos de derechos humanos han recordado la importancia de respetar la transparencia y la legalidad en cada etapa procesal.