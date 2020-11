Abogada de Trump dice que elecciones fueron manipuladas por Hugo Chávez

Polémica han generado las declaraciones de Sidney Powell, abogada de Donald Trump, al asegurar que las elecciones presidenciales en Estados Unidos (EEUU) estuvieron manipuladas por el difunto expresidente venezolano, Hugo Chávez.

La profesional del Derechos formó parte de la conferencia de prensa, la cual estuvo encabezada por el exalcalde Rudolf Giuliani y otros expertos en leyes encargados de las acciones legales para desvirtuar la victoria de Joe Biden.

Powell, al momento de su participación señaló que existió un plan desde un lugar centralizado para que las elecciones fueron manipuladas, dejando un resultado favorable al líder demócrata.

“El presidente Trump ganó por abrumadora mayoría y lo vamos a demostrar. Todo se pagó con dinero comunista”, dijo la abogada en tono contundente al referirse al supuesto plan orquestado desde Venezuela y por un exgobernante que murió en marzo del 2013.

Añadió que los fondos fueron financiados desde Cuba, Venezuela y China con el único propósito de quitarle el poder al actual gobernante.

Ante el asombro de la prensa, Powell indicó que el sistema de votación que logró que las elecciones fueran manipuladas ‘se creó en Venezuela bajo la dirección de Hugo Chávez’. Sobre el fraude electoral, explicó que fue por medio de un sistema de software con el cual lograron abrumar el algoritmo diseñado para dar los votos a Joe Biden.

Sidney Powell, Mike Flynn's lawyer now working for Trump, says the election was rigged by "communist money" and a scheme devised by the late Hugo Chavez, President of Venezuala. pic.twitter.com/8XTnRHCzAM

— Josh Marshall (@joshtpm) November 19, 2020