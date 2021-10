A última hora cancelaron la eutanasia de la colombiana Martha Sepúlveda

El caso de Martha Sepúlveda, la colombiana que estaba lista para morir en un proceso de eutanasia, se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Su conquista por ser la primer paciente con un diagnóstico no terminal en ser sometida al tratamiento recorrió el mundo entero por el debate que despertó su decisión.

Todo estaba listo, Martha Sepúlveda, moriría el 10 de octubre luego que la Corte Suprema de Colombia aprobara su eutanasia. La mujer de 51 años de edad celebró la decisión judicial, ser paciente con esclerosis lateral amiotrófica la hizo tomar la decisión de querer morir.

A pocas horas de que se realizara el proceso, el Instituto Prestador de Salud (IPS) canceló la eutanasia; generando expectativa.

“Al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad cono se había considerado en el primer comité”, dijeron los expertos sobre el caso de Martha Sepúlveda.

La colombiana, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) hace tres años; enfermedad que no tiene cura y que le ha provocado imposibilidad para caminar.

Martha Sepúlveda, asegura que su deseo de morir se debe al constante dolor, agotamiento y pérdida de energía que le provoca la enfermedad.

“No quiero sufrir más, estoy cansada. Estoy literalmente sin fuerzas. Luchar qué. ¿Luchar? Lucho por descansar más bien”, dijo sobre su decisión de ser sometida a la eutanasia.

Sobre su determinación, aseveró que Dios no la quiere ver sufrir, porque ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos. “Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”.

El único hijo de Martha Sepúlveda, un estudiante de Derecho, asegura que su meta es enfocarse en hacer feliz a su madre y apoyarla en su decisión.

“Yo lo vi como el acto de amor más grande que he hecho nunca en mi vida, porque a priori yo necesito a mi mamá, la quiero conmigo, casi que en cualquier condición, pero sé que en sus palabras ya no vive, sobrevive. Ahora estoy enfocado en hacerla feliz”, apuntó el joven.