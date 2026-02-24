A pesar del fallo de la Corte Suprema entran en vigor los aranceles globales de Trump 

El gobierno encabezado por Donald Trump sorprendió este 24 de febrero de 2026 al anunciar la entrada en vigor de nuevos aranceles globales del 10%. Esta decisión está respaldada por un reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Estos nuevos aranceles buscan proteger la economía estadounidense ante lo que Trump considera competencia desleal por parte de varios países. Entre estos países se incluyen potencias como China, la Unión Europea y naciones latinoamericanas.

Impacto internacional y primeras reacciones

Especialistas en comercio internacional advirtieron que la imposición de estos aranceles del 10% podría desencadenar una nueva ola de tensiones diplomáticas y guerras comerciales. P

Países de Europa y Asia han expresado su preocupación. Además, anticipan medidas de represalia que podrían afectar tanto a empresas como a consumidores a nivel mundial.

América Latina, cuya economía depende en gran parte de las exportaciones a Estados Unidos, será una de las regiones más golpeadas si la medida se mantiene.

En declaraciones recogidas por varios portavoces europeos y asiáticos, se recalca que la decisión de Trump contradice acuerdos comerciales previos y pone en riesgo la recuperación postpandemia.

Organizaciones comerciales como la OMC ya se encuentran revisando el alcance legal de estos aranceles globales.

En el contexto latinoamericano, países como México y Brasil monitorean la situación y analizan posibles ajustes arancelarios en respuesta. Se prevé que en las próximas semanas se den a conocer posturas oficiales y nuevas estrategias económicas.