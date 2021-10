A pesar de la magnitud de accidente aéreo sus tripulantes logran salir con vida

EEUU.- La Administración Federal de Aviación confirmó que 21 personas que iban a bordo de una avión que se salió de la pista de despegue lograron salir con vida del aparatoso accidente.

De acuerdo con la información oficial, 21 personas se salvaron de morir durante un accidentes aéreo registrado en Brooshire, Texas.

“De las 21 personas que iban a bordo, 18 son pasajeros y tres miembros de la tripulación”, se indicó.

Las imágenes del incidente muestran que la magnitud fue considerable y a pesar las 21 personas lograron salir con vida, calificando el hecho como un milagro.

“Un McDonnell Douglas MD-87, rodó y se llevó por delante una cerca tras seguir derecho más allá de la pista en plena operación de despegue y luego se incendió en un campo mientras intentaba partir del Aeropuerto Ejecutivo de Houston en Brookshire cerca de Katy”, cita el informe oficial.

Inmediatamente, agentes de socorro llegaron al lugar y lograron sacar con vida a los tripulantes, siendo evacuados a una zona segura.

Durante el suceso una personas resultó con lesiones, pero afortunadamente se recupera en un centro asistencial.

El accidente aéreo está bajo investigación por miembros de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

WCOEM & WCSO are responding to a plane crash at Houston Executive Airport involving an MD-80 aircraft that was taking off from the Airport heading north. Early reports indicate that all 19 passengers and crew safely exited the aircraft with a report of 1 injury. AVOID THE AREA.

— Waller County OEM (@wallercountyoem) October 19, 2021