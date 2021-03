A partir del 6 de abril Nueva York iniciará a vacunar a mayores de 16 años

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó que a partir del 6 de abril comenzará a vacunar a mayores de 16 años de edad.

Con el anunció, autoridades buscan agilizar el proceso de inmunización masiva, como lo solicitó hace unos días el presidente, Joe Biden.

Cuomo, hizo el anuncio por medio de su cuenta de Twitter, agregando que a partir de mañana comienza la vacunación a personas de 30 años en adelante.

‘A partir del martes 6 de abril a las 8 a. M., Todos los neoyorquinos mayores de 16 años serán elegibles para programar y recibir las vacunas COVID-19. Y a partir de mañana a las 8 am, todos los neoyorquinos mayores de 30 años serán elegibles para programar y recibir las vacunas’, cita el posteo del funcionario estadounidense.

Hasta la fecha en Nueva York, la inmunización abarcaba a adultos mayores de 60 años de edad.

El aceleramiento de la edad elegible para recibir la dosis no solo la está implementando el estado de Nueva York, región que fue duramente golpeada por el coronavirus.

El jueves, autoridades en Florida anunciaron que a partir del 5 de abril todos los adultos serían elegibles para aplicarse la vacuna contra el coronavirus, avanzando en la inmunización de la población.

Hace unos días, el presidente Joe Biden pidió a los estados poner las vacunas a disposición de todos los adultos. ‘Se instruyó a los estados para que todos los adultos sean elegibles para las vacunas COVID-19 antes del 1 de mayo’, se informó en ese momento.

