A partir de abril todos los adultos en Florida serán elegibles para vacunarse contra el Covid-19

Autoridades en Florida anunciaron este jueves que a partir del 5 de abril todos los adultos serán elegibles para aplicarse la vacuna contra el coronavirus, avanzando en la inmunización de la población.

El gobernador Ron DeSantis detalló que a partir del 5 de abril las personas mayores de 18 años serán elegibles para vacunarse.

Hasta la fecha la inmunización solo abarca a los adultos mayores de 60 años, razón por la cual el anuncio ha generado expectativa.

Según DeSantis, desde este 29 de marzo se comenzará la inmunización de las personas de 40 años en adelante, reduciendo las edades elegibles para vacunarse y así llegar hasta el 5 de abril con un buen porcentaje de ciudadanos inmunizados.

La jornada de vacunación hasta la fecha ha logrado que un 70 por ciento de adultos mayores de 60 años ya hayan recibido por lo menos una dosis de la vacuna.

Se espera que con la disminución de las edades elegibles, el número de vacunados incremente significativamente.

I’m pleased to announce that beginning this Monday, March 29, all Floridians age 40 and older will be eligible to receive the COVID-19 vaccine. Beginning the following Monday, April 5, all Floridians age 18 and older will be eligible. pic.twitter.com/gJ0HHmiINW

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 25, 2021