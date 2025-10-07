"A nuestros países les irá bien juntos": Trump y Lula hablan de economía y comercio 

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió en una llamada telefónica al mandatario estadounidense, Donald Trump, que elimine los aranceles impuestos a productos de Brasil, según trascendió en medios internacionales.

Esta gestión busca aliviar la carga impositiva sobre las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales.

La demanda de Lula se centra en fortalecer el comercio bilateral y lograr condiciones más justas para los productos nacionales.

Fuentes oficiales confirmaron que Lula hizo la petición directamente a Trump, destacando la importancia de revertir las políticas arancelarias establecidas durante su mandato anterior.

Según expertos, los aranceles a Brasil han impactado sectores claves como el acero y el aluminio, perjudicando la economía sudamericana y afectando la competitividad internacional.

Lula argumenta que la eliminación de los aranceles favorecería la recuperación económica post-pandemia y contribuiría a mejorar el clima de negocios entre ambos países.



Impacto en la economía y reacciones en el sector empresarial

La decisión sobre los aranceles no solo tiene un peso político, sino también repercusiones directas en las inversiones y empleos del sector productivo brasileño.

Empresarios y representantes de la industria han expresado apoyo a la gestión de Lula, destacando la necesidad de reducir obstáculos al comercio exterior para fomentar el crecimiento sostenible.

Analistas coinciden en que la eliminación de los impuestos mejoraría la competitividad brasileña y abriría oportunidades para una mayor integración económica regional.