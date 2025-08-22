A la ofensiva: iconectiv presenta una gama de soluciones para detener el fraude en las comunicaciones en Telco Transformation LATAM

iconectiv ofrecerá perspectivas de expertos durante la sesión de la conferencia: “Combatir el fraude en las comunicaciones. Ganar confianza a nivel global“.

BRIDGEWATER, NJ--(BUSINESS WIRE)--El fraude en las telecomunicaciones le costó al mundo casi $39.000 millones en 2023, impulsado por llamadas automáticas, suplantación de identidad y abuso del servicio, según la Communications Fraud Control Association (CFCA). América Latina está sintiendo la presión; los canales digitales ahora impulsan más de la mitad de todas las pérdidas por fraude, y el 38% están relacionadas con los pagos móviles y las criptomonedas. A medida que la adopción digital aumenta, también lo hacen las amenazas, que exigen defensas más rápidas, inteligentes y proactivas. Al frente de esta lucha se encuentra iconectiv®, que ofrece soluciones comprobadas que ayudan a los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP), reguladores y actores del ecosistema a mantenerse a la vanguardia de los esquemas de fraude en evolución.





iconectiv participará en Telco Transformation LATAM, del 27 al 28 de agosto de 2025, en Río de Janeiro, para discutir estrategias para combatir el creciente fraude en la región de LATAM, así como para mostrar una variedad de soluciones.

Perspectivas de expertos: Combatir el fraude en las comunicaciones. Ganar confianza a nivel global.

Durante la sesión “Combatir el fraude en las comunicaciones. Ganar confianza a nivel global” (Fighting Communications Fraud. Winning Global Trust), el jueves 28 de agosto a las 12:30 h, el Director de Cuentas para LATAM de iconectiv® Alberto Apablaza examinará el panorama del fraude en América Latina, además de discutir mejores prácticas y estrategias efectivas para asegurar y modernizar las redes de telecomunicaciones en toda la región.

Soluciones para combatir el fraude en exhibición

iconectiv también destacará tres herramientas de lucha contra el fraude de misión crítica diseñadas para proteger las redes, a los consumidores y restablecer la confianza en las comunicaciones digitales, a saber:

iconectiv TruNumber® Protect. Para evitar las crecientes amenazas de fraude en las comunicaciones en el panorama de las telecomunicaciones, TruNumber Protect proporciona información sobre números telefónicos en tiempo real para ayudar a los CSP a detectar y bloquear proactivamente llamadas y mensajes sospechosos. Basándose en datos confiables de reguladores, consorcios de telecomunicaciones y administradores globales de numeración, los CSP pueden proteger a sus clientes, salvaguardar las operaciones comerciales y optimizar las directivas de No Originar (DNO) bloqueando proactivamente las llamadas de números no válidos, no asignados y solo entrantes que nunca deberían originar tráfico.

iconectiv TruNumber® Routing. En un mundo interconectado y donde la movilidad es primordial, los datos de portabilidad numérica son esenciales. TruNumber Routing proporciona información precisa y corregida de puertos de más de 100 países, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, lo que garantiza que las llamadas y los mensajes se completen correctamente y de forma rentable. Al evitar el enrutamiento incorrecto y los costosos intermediarios, los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) pueden mejorar la experiencia del cliente y proteger sus finanzas. La plataforma también facilita la tarificación precisa proporcionando planes de numeración y datos de portabilidad actualizados para cada mercado dentro de su área de cobertura.

iconectiv TruNumber® Portability Clearinghouse. Durante el proceso de portabilidad de números telefónicos, gestionar la complejidad de establecer acuerdos bilaterales con múltiples CSP a menudo genera demoras, errores y comunicaciones deficientes, así como mayores costos operativos, que se transmiten a los suscriptores. TruNumber Portability Clearinghouse, que ya está en uso en América Latina, es un sistema centralizado que simplifica el proceso de portabilidad, minimizando el fraude en las comunicaciones y las preocupaciones de seguridad para los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP), los reguladores y los consumidores. Por ejemplo, durante más de una década, iconectiv ha permitido a los clientes de Argentina y Chile cambiar de CSP sin cambiar su número de teléfono en sus respectivos países.

“El fraude en telecomunicaciones está en auge en América Latina, poniendo en riesgo tanto las ganancias como la confianza de los consumidores. Con la adopción digital a toda velocidad, los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) necesitan defensas más inteligentes y rápidas“, explicó Peter Ford, vicepresidente ejecutivo de iconectiv. “Iconectiv ofrece datos confiables y plataformas probadas para burlar a los estafadores, proteger sus redes y la integridad de todo el ecosistema de comunicaciones“.

Los asistentes podrán explorar las plataformas de iconectiv en Telco Transformation LATAM. Para contactar con iconectiv en el evento o para obtener más información, contáctenos a events@iconectiv.com.

